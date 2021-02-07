國退民進！古巴進一步改革開放 逾兩千產業開放民營

古巴將進一步改革開放，讓更多私人企業可經營過去只有國營企業可以做的業務，圖為熱門景點科科島（Cayo-Coco）海灘美景。歐新社

共產國家古巴 6日宣布重大經濟改革措施，將允許私人企業參與大多數產業，對現行國有經濟體制做出重大改革。

英國廣播公司（BBC）報導，古巴勞工部長費托說，私人企業獲准參與的產業名單從127個增至2000多個，僅保留一百廿四個產業給國家經營，但她並未提及有哪些產業。

去年古巴因新冠疫情及美國前總統川普對其實施制裁，經濟萎縮11%，衰退幅度創近卅年來之最，民眾也面臨基本生活用品短缺情形。

費托指出，繼續發展私人企業是這次改革的目標，並稱此舉將有助於解放生產力。

BBC說，研究古巴經濟問題的專家認為，這一措施實質上開放古巴所有經濟活動朝向某種形式的私人企業發展。因古巴改革進展緩慢，可能還需要一段時間才能在日常經濟活動中看到變化。

除數十萬小型農場外，古巴非國營部門主要由工匠、計程車司機及商人所經營的小型私人企業組成。上述機會的出現，將讓占古巴勞動人口約一成三、即60萬左右的人力得以進入私營部門。許多古巴私人企業目前主要從事觀光業，但該產業受到疫情及美國制裁重創。

2015年，時任美國總統的歐巴馬和古巴領導人勞爾卡斯楚同意讓雙方關係正常化，允許美國公民 造訪古巴及協助當地企業發展，雙方近一甲子敵意得以緩解，但川普上台後對古巴恢復強硬政策，新上任的拜登 此前雖表示希望改善美古關係，但觀察家說，目前尚不清楚拜登是否會優先處理此事。