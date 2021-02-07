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逾60歲染疫死亡率高 印尼准許接種中國科興疫苗

中央社 雅加達7日專電
印尼食品藥物管理局5日同意中國科興疫苗可使用於60歲以上民眾，盼降低年長者染疫風險。圖為印尼醫生持中國科興疫苗，攝於1月14日。中央社
印尼食品藥物管理局5日同意中國科興疫苗可使用於60歲以上民眾，盼降低年長者染疫風險。圖為印尼醫生持中國科興疫苗，攝於1月14日。中央社

印尼近期授權中國科興生物的新冠肺炎疫苗可施打於60歲以上民眾，以降低年長醫護人員染疫風險及年長者死亡率。印尼先前核准施打這款疫苗的年齡層是18歲至59歲。

印尼食品藥物管理局（BPOM）5日同意，60歲以上的民眾可施打中國科興生物技術公司（Sinovac）的疫苗，這項決定主要是依據中國就這款疫苗進行第一、第二階段臨床試驗以及巴西就這種疫苗進行第三階段臨床試驗的結果。

印尼媒體第一新聞（BeritaSatu）報導，食品藥物管理局局長盧吉托（Penny Lukito）今天指出，這些臨床試驗結果顯示，兩劑疫苗以28天的間隔施打，疫苗免疫原性表現良好，接種者的抗體提升，無嚴重副作用或因施打疫苗死亡案例。

盧吉托說，讓60歲以上的民眾接種主因是年長者染疫後的死亡率很高，約47%的年長者死因是感染新冠肺炎（COVID-19）。

印尼衛生部長布迪（Budi Gunadi Sadikin）指出，讓年長醫護人員施打疫苗是非常重要的決定，他們的年紀和工作環境讓他們面臨可能染疫的雙重風險，8日就會開始讓1萬1600名60歲以上的醫護人員接種。

印尼食品藥物管理局1月上旬核准這款疫苗的使用授權，施打對象是18歲至59歲的民眾，醫護人員等優先施打的群體已大規模接種。路透報導，印尼當局當時表示，限制59歲以下的民眾施打是因年長者施打疫苗是否安全的資料不足。

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