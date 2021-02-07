學者：東南亞民主倒退 對中國是加分

仰光大批民眾上街反政變，一名示威者比出三指手勢表示反抗軍政府。（路透）

東南亞國家近年來陸續發生民主倒退，緬甸 政變後軍人掌權，泰國 和柬埔寨由強人執政，寮國和越南一黨專政，菲律賓、印尼和馬來西亞的民主則被削弱，分析家指出，如果東南亞繼續變得愈來愈專制，對中國 有利。

南華早報報導，經濟學人智庫上周公布的2020年民主指數顯示，人口6億的東南亞在民主方面幾無進展，一些區域甚至倒退。

泰國朱拉隆功大學政治學教授蒂提南本周發表評論文章說，緬甸發生政變是「在朝向專制的比賽中領先」，其他國家「不是沒有公正的普選，就是民主體制被逐步破壞，唯一沒倒退的是新加坡」。

泰國軍方2014年發動政變，推翻總理盈拉政府，當年領導政變的總理帕拉育執政至今。柬埔寨強人洪森大肆鎮壓反對派後，他的政黨在2018年大選中拿下國會所有席次，得以繼續執政。蒂提南說，印尼和菲律賓雖是民主國家，但「民主規範和價值逐步被削弱」。

觀察家注意的是，緬甸政變會對美中競爭產生什麼影響。蒂提南指出，最可能從東南亞民主倒退中獲利的是中國。他說：「中國會是最大受益者，因為能發揮強權的力量，保護和幫助小國，如否決聯合國安全理事會譴責緬甸政變的決議案。」安理會4日發表聲明，要求緬甸釋放實質領袖翁山蘇姬和執政黨全國民主聯盟高層，但未譴責政變。媒體報導，決議案內文由英國草擬，後來為了取得中國和俄國支持，才刪除強硬措辭。

蒂提南認為，政變後的緬甸可能會加入寮國、泰國和柬埔寨的行列，積極擁護大陸的利益。他說：「如果中國跟東協國家有糾紛，例如與越南和菲律賓爭奪南海主權，中國可以動員柬埔寨、緬甸、寮國和泰國支持自己，導致東協內鬨。」