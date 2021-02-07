緊張！緬甸仰光10萬人上街 警朝群眾射擊多人傷

法新社報導，有人估計仰光抗議者達10萬。（路透）

數以萬計民眾7日湧上緬甸 最大城仰光街頭，抗議政變並要求釋放實質領袖翁山蘇姬 ，BBC報導，這是2007年數千佛教僧侶示威反對軍政府的「番紅花革命」以來，緬甸規模最大的示威。法新社報導，有人估計仰光抗議者達10萬，其他十多個城鎮甚至鄉村也有示威。

法新社報導，仰光的抗議者穿著象徵翁山蘇姬所屬政黨全國民主聯盟的紅色上衣，拿著紅色氣球，一邊呼喊口號「我們不要軍事獨裁，我們要民主」，一邊高舉寫著「為緬甸伸張正義」的布條。許多人比出受電影「飢餓遊戲」啟發的三指手勢，這個手勢在泰國去年民主示威期間成為抵抗的象徵。路過示威現場的汽車和巴士鳴喇叭表示鼓勵，車上乘客拿著翁山蘇姬的照片助陣。

軍政府在群眾6日開始集結時切斷網路，但沒達到目的。民眾手中的布條寫著「尊重我們投下的選票」。全民聯在去年11月國會選舉中贏得壓倒性勝利。

仰光群眾從不同地點出發，遊行到市中心「蘇雷佛塔」會合，蘇雷佛塔也是番紅花革命的會合點。警車和鎮暴警察守在仰光大學附近。

20歲大學生齊普喬說：「我徹底鄙視這場軍事政變，我不怕鎮壓。我每天都會來參加，直到媽媽蘇（翁山蘇姬）自由為止。」

18歲經濟系學生耶喬說：「我們會抗爭到底。如果我們終結軍事獨裁，下一代就能享受民主。」

緬甸首都奈比多和第二大城瓦城也出現規模較小的抗議活動。臉書 直播影音顯示，緬甸警方驅散東南部城鎮米瓦迪反政變示威者時傳出槍響，穿著制服的員警手持槍枝衝向約200名示威者。可以聽到槍聲，但不清楚使用哪種彈藥。照片顯示，多名抗議者受傷，似乎是被橡膠子彈擊中。第四大城毛淡棉也傳出槍響，但無人受傷。

緬甸軍方6日下令切斷全國網路，追蹤網路狀態的組織NetBlocks通報，緬甸網路7日已局部恢復，當地時間下午兩點起，連線恢復到平常水準的五成，但臉書、推特等社群網站仍遭封鎖。