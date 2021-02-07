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印度喜馬拉雅冰川沖毀大壩引發洪水 恐至少百人罹難

編譯羅方妤／即時報導
印度北部喜馬拉雅山冰川7日融化斷裂，砸毀北阿坎德邦的山谷一座大壩，導致洪水湧入山谷，恐造成至少百人死亡。路透
印度北部喜馬拉雅山冰川7日融化斷裂，砸毀北阿坎德邦的山谷一座大壩，導致洪水湧入山谷，恐造成至少百人死亡。路透

路透報導，印度北部喜馬拉雅山冰川7日融化斷裂，砸毀北阿坎德邦（Uttarakhand）的山谷一座大壩，導致洪水湧入山谷。印度北阿坎德邦秘書長普拉卡什表示，「這場洪水恐造成100至150人死亡」。官員已撤離居住在附近道雷根加河谷下游居民。

民眾紛紛在社交媒體分享洪水發生時的狀況，及造成破壞規模的影片。一名目擊者表示，雪崩帶著大量塵土、岩石和洪水沿著道雷根加河谷奔流而來。當地居民拉納表示：「洪水來得又快又急，根本沒時間提醒其他人避難。」

當地警方表示，有超過50人在大壩工作，儘管已經救出一些人，恐怕還是有些人不幸罹難。英國BBC報導，印度總理莫迪表示，他正密切監控局勢，並推文說：「國家為那裡居民的安全祈禱。」

印度政府表示，空軍也正準備協助搜救行動。

洪水 印度 冰川

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