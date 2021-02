印度喜馬拉雅冰川沖毀大壩引發洪水 恐至少百人罹難

路透報導,印度 北部喜馬拉雅山冰川 7日融化斷裂,砸毀北阿坎德邦(Uttarakhand)的山谷一座大壩,導致洪水 湧入山谷。印度北阿坎德邦秘書長普拉卡什表示,「這場洪水恐造成100至150人死亡」。官員已撤離居住在附近道雷根加河谷下游居民。

民眾紛紛在社交媒體分享洪水發生時的狀況,及造成破壞規模的影片。一名目擊者表示,雪崩帶著大量塵土、岩石和洪水沿著道雷根加河谷奔流而來。當地居民拉納表示:「洪水來得又快又急,根本沒時間提醒其他人避難。」

當地警方表示,有超過50人在大壩工作,儘管已經救出一些人,恐怕還是有些人不幸罹難。英國BBC報導,印度總理莫迪表示,他正密切監控局勢,並推文說:「國家為那裡居民的安全祈禱。」

印度政府表示,空軍也正準備協助搜救行動。

IAF Mi-17 & Chinook helicopters from Chandigarh and elsewhere on standby for search & rescue ops in #Uttarakhand. Will be required very soon given the devastation. Prayers. pic.twitter.com/sFok7pouKO