日女大生遭跳樓者壓死 「誰該負責」疑問難解

大阪HEP FIVE的購物中心是案發地點。（取材自日本產經新聞）

日本 去年發生17歲男高中生跳樓自殺，結果壓到路過的19歲女大學生，造成兩死事故。無辜的女大學生不幸遭逢厄運，除了留給家人無限哀傷，也留下一個「誰該負責」的疑問。

日本產經新聞報導，大阪府警方後來依過失致死罪嫌，將死亡的高中男生函送檢方。

這起事故發生在名為HEP FIVE的購物中心，座落在大阪梅田鬧區，屋頂有一座吸睛的紅色摩天輪。這起兩死事故就發生在年輕人熙來攘往的星期五傍晚。

大阪府警方表示，2020年10月23日下午5時50分左右，男高中生從HEP FIVE頂樓一躍而下，正好壓在路過的女大學生身上。

事發當下男高中生死亡，身受重傷的女大學生在送醫後宣告不治。

HEP FIVE的屋頂禁止非相關人士進入，從監視錄器機畫面可以看到，男高中生是從工作人員通道進入，且不是第一次爬上屋頂。

擁有這棟購物中心的阪急阪神不動產公司說，事發約2小時前，察覺屋頂門被打開的保全人員，發現男高中生獨自一人站在屋頂；男高中生當時回應「在看摩天輪」，也配合保全人員勸說立即離開，所以保全人員並未報警。

雖然看似購物中心方面也許有可以讓人在短時間進入屋頂兩次的相關疏失，但對建築物糾紛相關熟悉的東京 共同法律事務所律師木村壯說，要購物中心方面負責的可能性很低。

如果建築物在預防人員不慎摔落方面有所缺失，且在事故上可被證明有因果關係的話，建築物方面可能被認定有過失；但以這起事故來說，因為是男高中生自殺，木村說，要想證明是建築物設計缺失與事故因果關係，難度非常高。

2007年，東京都池袋車站前的一棟大樓，也發生一名女性跳樓自殺壓死路過的男性，這種不幸被跳樓自殺者帶走生命的事故並非個案。

仙台大學副教授田中智仁說，特別是人潮很多的鬧區大樓管理者，應該自發性盡可能採取預防對策。

以這次不幸事件來看，女大學生的家人該怎麼辦？一般來說，家人不幸被自殺者帶走生命的遺屬，很難向自殺者家人取得損害賠償。

自殺者應負的賠償責任債務，原則上應由父母等人繼承，但只要父母等人選擇在事發起3個月內放棄繼承，被害人就無法請求自殺者遺屬賠償。

不過，被害人家屬有可能成為中央政府「犯罪被害者等給付金」的給付對象。這種給付金本來不給予因為交通意外等過失事件的被害者，但警方搜查相關人士說，在被自殺者壓死的事故中，考量各自情況，也有被害者獲得給付的案例。

但就算獲得「犯罪被害者等給付金」，之前平均給付金額不過約600萬日圓（約5.7萬美元），日本犯罪被害者支援委員會秘書長合間利說，家人不幸被捲入這種無端事故，目前對遺屬的協助不能說很充足，制度仍有檢討空間。

台灣 在1986年也發生過類似的「燒肉粽事件」，一名女子感情因素從台北市某住宅頂樓跳下，卻摔在路邊叫賣燒肉粽的黃姓攤販身上，導致黃姓男子當場死亡，但女子僅雙腳受傷。