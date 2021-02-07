英富豪俱樂部 組團赴阿聯打中國疫苗

中國生產的新冠滅活疫苗已在阿拉伯聯合大公國開打。（取材自環球網）

英國 一間私人俱樂部宣稱可提供有錢人自費赴阿拉伯聯合大公國接種COVID-19疫苗 的服務，做為把觀光帶進阿聯的一環，在多數國家都還拿不到疫苗的當前引人側目。

英國「衛報」指出，在當前全球疫苗分配短缺、呼籲應優先分配給脆弱族群與醫衛人員之際，這項服務是首宗特定國家想拿自家2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗供應當賣點吸引外國遊客的例證。

阿聯的衛生部、新聞聯絡處與杜拜旅遊部門暫未對此回應。

成立於2012年的Knightsbridge Circle俱樂部標榜「高檔的旅遊與生活方式」，收取會員2萬5000英鎊（約3.48萬美元 ）年費，聲稱能安排包括與教宗共進午餐、請流行樂歌手艾莉西亞凱斯（Alicia Keys）教聲樂，甚至很快能買到通常要等2年才能到手的知名設計名牌包。

Knightsbridge Circle聲稱，他們與阿聯政府達成夥伴協議，可以帶非阿聯居民的人士，到阿聯接種中國國藥集團（Sinopharm）的疫苗。阿聯公民與居民可免費接種疫苗。

至於非正式會員，俱樂部也開放65歲以上者繳1萬英鎊（約1.39萬美元）參加，機票與3周在阿聯的住宿也須自理。俱樂部表示，2.5萬英鎊年費的年度會員與1萬英鎊的3周臨時成員，過去幾周已額滿，目前暫無新的申請。

雖然英國國內65歲以上者是疫苗接種的優先群，可免費接種阿斯特捷利康（AstraZeneca）或輝瑞疫苗，但Knightsbridge Circle俱樂部表示，不分國籍都可加入會員。

Knightsbridge Circle創辦人麥克尼爾（Stuart McNeill）告訴紐約時報，在公開推出疫苗行程後已收到2000多份會員申請，俱樂部也已接洽幾個私人飛機公司，安排會員赴阿聯。