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英富豪俱樂部 組團赴阿聯打中國疫苗

中央社／倫敦6日電
中國生產的新冠滅活疫苗已在阿拉伯聯合大公國開打。（取材自環球網）
中國生產的新冠滅活疫苗已在阿拉伯聯合大公國開打。（取材自環球網）

英國一間私人俱樂部宣稱可提供有錢人自費赴阿拉伯聯合大公國接種COVID-19疫苗的服務，做為把觀光帶進阿聯的一環，在多數國家都還拿不到疫苗的當前引人側目。

英國「衛報」指出，在當前全球疫苗分配短缺、呼籲應優先分配給脆弱族群與醫衛人員之際，這項服務是首宗特定國家想拿自家2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗供應當賣點吸引外國遊客的例證。

阿聯的衛生部、新聞聯絡處與杜拜旅遊部門暫未對此回應。

成立於2012年的Knightsbridge Circle俱樂部標榜「高檔的旅遊與生活方式」，收取會員2萬5000英鎊（約3.48萬美元）年費，聲稱能安排包括與教宗共進午餐、請流行樂歌手艾莉西亞凱斯（Alicia Keys）教聲樂，甚至很快能買到通常要等2年才能到手的知名設計名牌包。

Knightsbridge Circle聲稱，他們與阿聯政府達成夥伴協議，可以帶非阿聯居民的人士，到阿聯接種中國國藥集團（Sinopharm）的疫苗。阿聯公民與居民可免費接種疫苗。

至於非正式會員，俱樂部也開放65歲以上者繳1萬英鎊（約1.39萬美元）參加，機票與3周在阿聯的住宿也須自理。俱樂部表示，2.5萬英鎊年費的年度會員與1萬英鎊的3周臨時成員，過去幾周已額滿，目前暫無新的申請。

雖然英國國內65歲以上者是疫苗接種的優先群，可免費接種阿斯特捷利康（AstraZeneca）或輝瑞疫苗，但Knightsbridge Circle俱樂部表示，不分國籍都可加入會員。

Knightsbridge Circle創辦人麥克尼爾（Stuart McNeill）告訴紐約時報，在公開推出疫苗行程後已收到2000多份會員申請，俱樂部也已接洽幾個私人飛機公司，安排會員赴阿聯。

Knightsbridge Circle俱樂部表示，在公開疫苗旅行團後，已收到2...
Knightsbridge Circle俱樂部表示，在公開疫苗旅行團後，已收到2000多份會員申請。（取材自Knightsbridge Circle俱樂部官網）

疫苗 英國 美元

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