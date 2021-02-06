我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

法拉盛7天陽性率 紐約之冠 花旗球場疫苗站何時開？

最新研究：染新冠康復後 仍可能感染變種病毒

葉門連體嬰戰亂下誕生 聯合國助送至約旦分割搶救

中央社／沙那6日電
葉門連體嬰穆罕默德和阿哈邁德6日送至約旦進行分割手術。（歐新社）
葉門連體嬰穆罕默德和阿哈邁德6日送至約旦進行分割手術。（歐新社）

在戰亂葉門出生的連體雙胞胎今天在聯合國兒童基金會（UNICEF）協助下，送往約旦進行分割手術。這對連體孿生兄弟近兩個月前出生時，院方已警告情況危急。

雙胞胎去年12月中旬在葉門首都沙那（Sanaa）出生時，薩賓醫院（Al-Sabeen hospital）主管哈蒂柏（Majda al-Khatib）當時告訴法新社，心臟超音波檢查顯示他們各有一顆心臟，不過其中一顆未在正常位置。

哈蒂柏表示，院方設備不齊，醫師群無法正確判斷哪些器官是相連的。

UNICEF今天表示，這對雙胞胎「已於今晨醫療運送至約旦首都安曼（Amman）進行分割手術」。雙胞胎的35歲父母也同行。

UNICEF說，「拜多個私人個別捐贈者慷慨解囊之賜」，UNICEF得以支付這項手術的醫療和後勤費用。

伊朗撐腰的青年運動（Huthi）2014年拿下首都沙那控制權，並持續對抗沙烏地阿拉伯為首軍事聯盟所支持、獲國際社會承認的葉門政府。

葉門原本就是阿拉伯世界最赤貧的國家，這場衝突進一步重創當地資源不足的醫療服務。

在沙國聯軍封鎖措施下，沙那機場不開放商用飛機起降，但聯合國飛機是例外。

2019年2月，沙那發生一對需要緊急醫療照護的連體男嬰於出生兩周後過世的事件後，掀起各界對於葉門需要海外緊急醫療的呼聲。

葉門連體嬰穆罕默德和阿哈邁德6日送至約旦進行分割手術，聯合國兒童基金會將他們送專...
葉門連體嬰穆罕默德和阿哈邁德6日送至約旦進行分割手術，聯合國兒童基金會將他們送專機。（歐新社）

聯合國 伊朗 機場

上一則

新研究：AZ疫苗 對南非變種病毒效力有限

下一則

伊朗外長促拜登政府 盡速重返核子協議

延伸閱讀

聯合國：今年全球經濟將成長4.7% 從疫情中緩步復甦

聯合國：今年全球經濟將成長4.7% 從疫情中緩步復甦
「疫苗護照」出國有望？ 聯合國、世衛看法不一

「疫苗護照」出國有望？ 聯合國、世衛看法不一
拜登新政重環保 歐盟聯合國樂見、加拿大有微詞

拜登新政重環保 歐盟聯合國樂見、加拿大有微詞
聯合國促加強氣候適應措施

聯合國促加強氣候適應措施

熱門新聞

北韓領導人金正恩。(歐新社)

女少校性招待貼身護衛 金正恩下令處決

2021-02-04 02:00
雞蛋到底可以放多久？日本專家來解答。(Unsplash)

雞蛋怎麼存放及可保存多久 日本專家釋疑

2021-02-06 11:25
英國提供數百萬香港居民取得國籍管道的英國海外國民（British National Overseas，BNO）護照新制31日上路。中央社檔案照

英國BNO護照新制上路 數百萬港人獲入籍管道

2021-01-31 09:34
牛津疫苗數據讓英國政府延後接種第二劑疫苗的政策獲得支持。路透

牛津疫苗可大減病毒傳播！英國延打疫苗策略獲數據支持

2021-02-03 12:25
南韓一名失業民眾因有了極端念頭，於是利用外送App向平時很常光顧的店家下訂披薩並寫道「這是最後一餐」，想不到改寫了他的人生故事。 示意圖／ingimage

外送備註點「最後一餐」 披薩店老闆3舉動暖哭全網

2021-02-01 08:46
日本女子吉野由美將母親遺體藏放在租住的公寓冰櫃中10年。圖為示意圖，非案發現場。(Pexels)

日本婦女怕沒地方住 公寓冰櫃藏媽媽屍體10年

2021-01-30 13:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華裔青年公路尋短 遭賓州警擊斃 目擊視頻「已舉雙手」家人促查

華裔青年公路尋短 遭賓州警擊斃 目擊視頻「已舉雙手」家人促查
狗狗也懂報案？柴犬迷路後跳上巡邏警機車順利返家

狗狗也懂報案？柴犬迷路後跳上巡邏警機車順利返家
華裔領養兒遭警槍殺 非裔爸菲媽悲慟：染疫隔離受打擊

華裔領養兒遭警槍殺 非裔爸菲媽悲慟：染疫隔離受打擊
雞蛋怎麼存放及可保存多久 日本專家釋疑

雞蛋怎麼存放及可保存多久 日本專家釋疑
這家連鎖超市的員工 只要接種新冠疫苗就可領100美元

這家連鎖超市的員工 只要接種新冠疫苗就可領100美元