葉門連體嬰戰亂下誕生 聯合國助送至約旦分割搶救

葉門連體嬰穆罕默德和阿哈邁德6日送至約旦進行分割手術。（歐新社）

在戰亂葉門出生的連體雙胞胎今天在聯合國 兒童基金會（UNICEF）協助下，送往約旦進行分割手術。這對連體孿生兄弟近兩個月前出生時，院方已警告情況危急。

雙胞胎去年12月中旬在葉門首都沙那（Sanaa）出生時，薩賓醫院（Al-Sabeen hospital）主管哈蒂柏（Majda al-Khatib）當時告訴法新社，心臟超音波檢查顯示他們各有一顆心臟，不過其中一顆未在正常位置。

哈蒂柏表示，院方設備不齊，醫師群無法正確判斷哪些器官是相連的。

UNICEF今天表示，這對雙胞胎「已於今晨醫療運送至約旦首都安曼（Amman）進行分割手術」。雙胞胎的35歲父母也同行。

UNICEF說，「拜多個私人個別捐贈者慷慨解囊之賜」，UNICEF得以支付這項手術的醫療和後勤費用。

由伊朗 撐腰的青年運動（Huthi）2014年拿下首都沙那控制權，並持續對抗沙烏地阿拉伯為首軍事聯盟所支持、獲國際社會承認的葉門政府。

葉門原本就是阿拉伯世界最赤貧的國家，這場衝突進一步重創當地資源不足的醫療服務。

在沙國聯軍封鎖措施下，沙那機場 不開放商用飛機起降，但聯合國飛機是例外。

2019年2月，沙那發生一對需要緊急醫療照護的連體男嬰於出生兩周後過世的事件後，掀起各界對於葉門需要海外緊急醫療的呼聲。