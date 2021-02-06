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針對中國 美日澳印四國首度峰會 就等印度點頭

記者蔡佩芳／台北報導
2020年10月6日，美國務卿龐培歐（右起）、澳洲外長潘恩、日本外相茂木敏充、印度外長蘇傑生在日本東京舉行針對中國的「四方安全對話」。(路透)
2020年10月6日，美國務卿龐培歐（右起）、澳洲外長潘恩、日本外相茂木敏充、印度外長蘇傑生在日本東京舉行針對中國的「四方安全對話」。(路透)

日本媒體報導，美國、日本、澳洲、印度正在商議以視訊方式舉行領袖會談，若實現將是首次的四國峰會。研判此舉是為因應中國在海洋的活動加劇，深化「自由和開放的印度太平洋」構想的合作將成為會談主題，印度的態度將成為能否舉行的關鍵。

日本產經新聞報導，若四國峰會實現，將以「自由和開放的印度太平洋」為目標加強合作，對挑戰航行自由等國際秩序的中國，帶有牽制之意。美、日、澳態度積極，只要印度政府點頭就會實現；共同社指出，拜登政府主導對中牽制，但不同國家態度存在落差，仍有變數。

產經報導指出，日本首相菅義偉1月28日與美國總統拜登的電話會談中，對於強化四國合作有共同看法。拜登肯定日本對促成四國合作的貢獻。四國外長去年9月舉行了第一次四方安全對話，去年10月在東京舉行了第二次會議。相關國家對舉行峰會的期待聲高漲。

但是，印度方面希望避免過度刺激中國，當初便對外長會談態度消極。日本政府官員表示，正對四國封會一事探詢印度的反應。

共同社指出，拜登政權重視與同盟國、友好國家之間的合作，美國國家安全顧問蘇利文曾稱四國的合作框架是「美國的印太政策基盤」。這將取決於因對中政策而與三國保持距離的印度。

印度 日本 拜登

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