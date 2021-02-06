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AZ疫苗運到！法國開始施打第3支疫苗 病故人數排歐第三

中央社／巴黎6日綜合外電報導
法國巴黎 Les Grands Boulevards，街上寂靜。 (Getty Images)
法國巴黎 Les Grands Boulevards，街上寂靜。 (Getty Images)

法國今天開始施打第3支獲批准疫苗，且境內通報新增確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例以及染疫住院治療病患雙雙下滑，略微減緩醫療體系面臨的壓力。

法國衛生部今天通報新增2萬586人確診，較前一天的2萬2139人染疫減少，為連續第3天下滑，累計確診攀升至331萬7333例。此外，新增191人染疫不治，累計病故增至7萬8794例，排名歐洲第3高，僅次於英國義大利，全球排名第7高，僅次於美國、巴西、墨西哥、印度、英國和義大利。

染疫住院病患共2萬7369人，較前一天減少245人，為連續第4天下降。加護病房收治重症患者共3225人，較前一天減少20人。

衛生專家呼籲實施全國性防疫封鎖，法國政府一直抗拒此作法，但每日新增確診病例維持在相對穩定的2萬例以上。

法國境內目前已接種第1劑COVID-19疫苗者達186萬人，也接種第2劑疫苗者24萬7260人。

衛生部發表聲明說，法國已收到阿斯特捷利康（AstraZeneca）研發的首批27萬3600劑COVID-19疫苗，這批疫苗將保留給65歲以下醫療人員施打，並於今天展開接種。

第2批30萬4800劑預定下週交貨。阿斯特捷利康疫苗是法國批准施打的第3支疫苗，另外2支是輝瑞大藥廠（Pfizer）與德國生技公司BioNTech共同研發疫苗以及莫德納公司（Moderna）疫苗。

疫苗 義大利 英國

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