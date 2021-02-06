我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔兒遭警槍殺 非爸菲媽悲慟：9年前赴中領養 他染疫受打擊

GameStop飆完換誰飆? 這檔小型生技股 今年已漲557%

全球已施打逾1億劑疫苗 富國大搶購 加國每人接種8劑

編譯林聰毅／綜合外電
目前全世界已施打超過1億劑新冠疫苗，世界最富有國家占其中逾三分之二，以色列一馬當先，全國37%人口已至少接種一劑，逾五分之一人口已接種第二劑。(美聯社)
目前全世界已施打超過1億劑新冠疫苗，世界最富有國家占其中逾三分之二，以色列一馬當先，全國37%人口已至少接種一劑，逾五分之一人口已接種第二劑。(美聯社)

「日頭赤炎炎，隨人顧性命！」用這句台灣俚語形容「疫苗民族主義」再貼切不過。各國正展開一場搶疫苗大戰，卻也讓世人見識到弱肉強食的殘酷國際現實。在富有國家大肆收購下，今年世界經濟不僅可能無法如國際貨幣基金（IMF）預期般強勁成長，還可能因此損失近10兆美元

IMF日前上修今年全球經濟成長率預測至5.5%，為2007年來最大年增幅，主要理由是疫苗普遍施打。然而事與願違， 全球疫苗聯盟（GAVI）估計，富國超額訂購逾8億劑新冠肺炎疫苗，還不包括購買14億劑的選擇權。

GAVI執行長柏克利說，他能理解各國購買疫苗數量超過所需的原因，為儘快結束疫情，各國早在藥品主管機關批准前就出手搶訂疫苗。他說，有些國家不曉得哪種疫苗有效，因而同時買了好幾種。根據各家構統計，加拿大的訂購量約可讓每人接種八劑，英國平均每人至少可打五劑，美國與歐盟每人三劑，澳洲至少每人五劑。

另據法新社統計，目前全世界已施打超過1億劑新冠疫苗，世界最富有國家占其中逾三分之二，以色列一馬當先，全國37%人口已至少接種一劑，逾五分之一人口已接種第二劑。 其次以北美、歐洲及波斯灣等國家接種人數最多，英國有13.7%人口接受注射，美國約7.9%，歐盟約2.3%。

相較下，世界最貧窮的29國還未展開大規模接種。世衛組織（WHO）感嘆說，富國已開始施打，最低度開發國家卻只能眼巴巴苦等。

然而，富國真能靠疫苗而獨善其身？國際商會（ICC）研究顯示，若無法確保普遍施打疫苗，全球經濟遭受的損失將高達9.2兆美元。WHO秘書長譚德塞警告說，其中近半損失來自富有經濟體。他說：「疫苗民族主義可為短期的政治目標服務，但支持疫苗雨露均霑，才能符合所有國家的經濟利益。」他強調：「這場疫情不會結束，除非疫情在全世界消失。 」

ICC的研究指出：「近幾個月來，先進經濟體追求能在疫苗供應上領先全球的政策，嚴重限制新興市場取得疫苗。」專家警告說，假如低所得國家仍深陷疫情造成的經濟危機，富國也難全身而退。

ICC秘書長丹頓解釋說，如果低所得國家得不到疫苗協助，會對國際供應鏈、貿易及出口造成衝擊，將使已開發經濟體砸下數兆美元的貨幣與財政刺激無法產生持久效果。

疫苗 疫情 美元

上一則

緬甸政變首傳外國人被捕 翁山蘇姬顧問遭軟禁

延伸閱讀

有條件批准 中國第2支疫苗上市

有條件批准 中國第2支疫苗上市
坐等COVAX分配疫苗？許多窮國自行搶購

坐等COVAX分配疫苗？許多窮國自行搶購
麻州「疫苗呼叫中心」本周上路 75歲以上長者可預約

麻州「疫苗呼叫中心」本周上路 75歲以上長者可預約
4.1萬劑疫苗轉眼預約一空 下梯次10日接力

4.1萬劑疫苗轉眼預約一空 下梯次10日接力

熱門新聞

北韓領導人金正恩。(歐新社)

女少校性招待貼身護衛 金正恩下令處決

2021-02-04 02:00
英國提供數百萬香港居民取得國籍管道的英國海外國民（British National Overseas，BNO）護照新制31日上路。中央社檔案照

英國BNO護照新制上路 數百萬港人獲入籍管道

2021-01-31 09:34
牛津疫苗數據讓英國政府延後接種第二劑疫苗的政策獲得支持。路透

牛津疫苗可大減病毒傳播！英國延打疫苗策略獲數據支持

2021-02-03 12:25
南韓一名失業民眾因有了極端念頭，於是利用外送App向平時很常光顧的店家下訂披薩並寫道「這是最後一餐」，想不到改寫了他的人生故事。 示意圖／ingimage

外送備註點「最後一餐」 披薩店老闆3舉動暖哭全網

2021-02-01 08:46
日本女子吉野由美將母親遺體藏放在租住的公寓冰櫃中10年。圖為示意圖，非案發現場。(Pexels)

日本婦女怕沒地方住 公寓冰櫃藏媽媽屍體10年

2021-01-30 13:20
雞蛋到底可以放多久？日本專家來解答。(Unsplash)

雞蛋怎麼存放及可保存多久 日本專家釋疑

2021-02-06 11:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
年收7.5萬以下 可領1400紓困金 16歲以上學生也有機會

年收7.5萬以下 可領1400紓困金 16歲以上學生也有機會
狗狗也懂報案？柴犬迷路後跳上巡邏警機車順利返家

狗狗也懂報案？柴犬迷路後跳上巡邏警機車順利返家
華裔少年公路尋短 遭賓州警擊斃 目擊視頻「已舉雙手」家人促查

華裔少年公路尋短 遭賓州警擊斃 目擊視頻「已舉雙手」家人促查
中國新禁令 藝人有「危害國家統一」等15行為 永久封殺

中國新禁令 藝人有「危害國家統一」等15行為 永久封殺
這家連鎖超市的員工 只要接種新冠疫苗就可領100美元

這家連鎖超市的員工 只要接種新冠疫苗就可領100美元