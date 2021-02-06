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雞蛋怎麼存放及可保存多久 日本專家釋疑

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雞蛋怎麼存放及可保存多久 日本專家釋疑

中央社東京6日綜合外電報導
雞蛋到底可以放多久？日本專家來解答。(Unsplash)
雞蛋到底可以放多久？日本專家來解答。(Unsplash)

雞蛋是常見的食物之一，日本人更經常拿來生食，但其實不少人平常存放雞蛋的方式並不正確，甚至對超過「賞味期限」的蛋能不能吃莫衷一是，日媒為此採訪日本專家釋疑。

日本娛樂雜誌「周刊SPA」網路版報導，日本養雞協會顧問信岡誠治說，「雞蛋賞味期限（最佳食用期限，非有效期限）其實是有科學根據的」。

信岡說，1994年英國一項研究調查了雞蛋溫度與保存期限關聯的大量資料，最後發現一個計算公式，可以計算出安全食用雞蛋的期間，也就是到蛋黃膜破裂前的期間。蛋黃膜一旦破裂，雞蛋就會快速變質。

雞蛋所處溫度愈高，蛋黃膜就愈容易破裂，所以超市等賣場所販售的雞蛋，都是配合蛋黃膜在夏天最快破裂的情況，來設定賞味期限。

●攝氏10度可保存約2個月

雞蛋在冬天可以存放比較久，賞味期限通常比蛋盒上載明的日期要長，例如在攝氏10度的環境，可以存放約2個月；攝氏20度的環境可存放約1個月；攝氏28度可以存放約16天。

業者考量每個家庭的保存狀態不一及食安風險後，選擇設定一個較短期的賞味期限，例如兩周左右，讓大家能安心食用。

信岡表示，基本上來說，雞蛋壞了就不能吃，壞掉的雞蛋會有非常臭的味道，這種味道可能大多數的人都沒有聞過。

他說，當雞蛋有臭味就是壞掉，不能食用；但如果只是過了賞味期限沒有壞掉的話，用攝氏70度溫度加熱60秒，就能殺死沙門氏菌，所以食用上完全沒有問題。

信岡指出，也就是說，可以把賞味期限當成是「可以生吃雞蛋的期間」（日本的雞蛋大多可生食，特別重視雞蛋的消毒作業）。

●雞蛋最好連包裝盒一起存放

另外，有關雞蛋存放方式，信岡說，許多人可能都把雞蛋放在冰箱門上方用來放雞蛋的專用空間，但其實這個位置並不理想，雞蛋容易在開關冰箱門時受衝擊出現裂痕。

他指出，如果開關門的衝擊造成蛋殼內側稱為蛋殼膜的薄膜破裂、蛋白滲出的話，必須馬上食用；如果這種滲出狀態持續幾天，會造成雞蛋變質，也就容易壞掉。

信岡建議，雞蛋買回家後最好連同本來的包裝外盒，直接放進冰箱的棚架上存放，不要一個個拿出來放在冰箱門上方的蛋盒。

存放時還必須留意，不要將雞蛋放在冰箱內冷氣出風口前方，原因也是怕雞蛋凍結造成裂痕不易保鮮。

信岡提醒，食用雞蛋最危險的就是讓蛋黃跟外面空氣接觸。有些民眾為了料理所需，會刻意把蛋白跟蛋黃分開放進保鮮盒存放，但這麼做有可能造成食物中毒。

他還說，蛋殼打破了就要馬上食用，直接加熱料理是大原則，不要用保鮮盒來保存打破的蛋。

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