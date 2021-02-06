我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

李文亮去世一周年 中國網路掀懷念不捨

這家連鎖超市員工 接種新冠疫苗就可領100美元

不滿臉書谷歌吞廣告收益 加拿大多間報媒頭版空白

中央社渥太華6日綜合外電報導
多倫多星報4日頭版空白。(截取自多倫多星報網站)
多倫多星報4日頭版空白。(截取自多倫多星報網站)

加拿大新聞媒體協會串聯國內多家報媒發起「消失的頭條」運動，這些報媒刻意在4日的紙本頭版開天窗呈現一片空白，以抗議谷歌臉書等社群媒體攫取絕大部分的廣告收益。

這些報媒於4日刊出的空白頭版下方寫著一句話：「想像一下這裡沒有新聞是什麼樣子。」

「多倫多星報」（Toronto Star）行政總裁鮑恩頓（John Boynton）撰文指出，這是由加拿大新聞媒體協會（News Media Canada）發起的「消失的頭條」（Disappearing Headlines）運動。

文章寫道，這項運動包括全國各家報紙讓頭版空白，並附上給所有國會議員的公開信，呼籲加拿大當局儘快採取行動，解決這個迫在眉睫的難題。

「沒有可靠且值得信賴、能告知大眾訊息並使政府負起施政責任的新聞業，我們的民主與下一代的未來將受害。」

「報導值得信賴、以事實為基礎的新聞確實所費不貲。很不幸，對於加拿大新聞媒體製作的報導，谷歌（Google）與臉書（Facebook）等全球科技巨擘拒絕支付合理費用。同時，這些科技巨擘在加拿大攫取超過8成的數位廣告收益。」

鮑恩頓提到，這樣的結果導致近年來加拿大各地的地方報媒相繼倒閉，且有數以百計的記者失業。

文章強調，最佳解決之道就是仿效澳洲立法規範，即是授權報媒就使用他們刊登的內容，能商議收取合理的費用，若谷歌與臉書不配合，將處以巨額罰款，重要的是，這項解決方案無須政府投入新的資金、稅金或其他費用。

加拿大文化資產部長吉伯特（Steven Guilbeault）4日透過電郵發送聲明給加國「環球新聞」（Global News），內文寫道「新聞不是免費的，而且從來都不是」。

他指出：「我們的立場很明確，出版業者的工作必須獲得適當報酬，我們會支持他們，因為他們提供必要訊息，以造福我們的民主、社區的健康和福祉。」

吉伯特重申，加拿大政府打算通過立法創設「加拿大製造模式」，為加拿大新聞業者和數位平台打造全面、一致且公平的數位架構，目標是在今年推動制定新法。

加拿大 臉書 谷歌

上一則

亞洲液化天然氣需求和價格暴跌 運能轉往歐洲

延伸閱讀

趕在立法前！ Google在澳洲推出新聞平台 願付費媒體

趕在立法前！ Google在澳洲推出新聞平台 願付費媒體
極地渦旋氣溫驟降…兩場風暴逼近 一周內恐大暴雪

極地渦旋氣溫驟降…兩場風暴逼近 一周內恐大暴雪
大型郵輪禁令 加拿大再延至2022年2月

大型郵輪禁令 加拿大再延至2022年2月
「真善美」男主角克里斯多夫普魯瑪去世 享年91歲

「真善美」男主角克里斯多夫普魯瑪去世 享年91歲

熱門新聞

北韓領導人金正恩。(歐新社)

女少校性招待貼身護衛 金正恩下令處決

2021-02-04 02:00
英國提供數百萬香港居民取得國籍管道的英國海外國民（British National Overseas，BNO）護照新制31日上路。中央社檔案照

英國BNO護照新制上路 數百萬港人獲入籍管道

2021-01-31 09:34
牛津疫苗數據讓英國政府延後接種第二劑疫苗的政策獲得支持。路透

牛津疫苗可大減病毒傳播！英國延打疫苗策略獲數據支持

2021-02-03 12:25
南韓一名失業民眾因有了極端念頭，於是利用外送App向平時很常光顧的店家下訂披薩並寫道「這是最後一餐」，想不到改寫了他的人生故事。 示意圖／ingimage

外送備註點「最後一餐」 披薩店老闆3舉動暖哭全網

2021-02-01 08:46
日本女子吉野由美將母親遺體藏放在租住的公寓冰櫃中10年。圖為示意圖，非案發現場。(Pexels)

日本婦女怕沒地方住 公寓冰櫃藏媽媽屍體10年

2021-01-30 13:20
3日，以色列醫護人員在接種新冠疫苗。(美聯社)

疫苗施打全球最快 以色列確診與死亡病例仍暴增

2021-02-03 09:52

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
最新一輪紓困現金支票 無證移民沒有領取資格

最新一輪紓困現金支票 無證移民沒有領取資格
年收7.5萬以下 可領1400紓困金 16歲以上學生也有機會

年收7.5萬以下 可領1400紓困金 16歲以上學生也有機會
我的媽！新婚妻卸妝後判若兩人 夫覺得被騙提離婚：還我彩錢

我的媽！新婚妻卸妝後判若兩人 夫覺得被騙提離婚：還我彩錢
賀錦麗投票打破僵局 參院通過預算計畫

賀錦麗投票打破僵局 參院通過預算計畫
拿擴音器指點暴徒國會大廈內部路線 婦人遭FBI逮捕

拿擴音器指點暴徒國會大廈內部路線 婦人遭FBI逮捕