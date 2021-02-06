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亞洲液化天然氣需求和價格暴跌 運能轉往歐洲

編譯黃淑玲／綜合外電
一艘LNG輪正準備停靠日本東京東邊的富津港站。 路透
一艘LNG輪正準備停靠日本東京東邊的富津港站。 路透

全球海運市場的貨輪最近又開始另一波乾坤大挪移，這次不是調集空貨櫃船到中國港口，而是把液化天然氣（LNG）貨輪改往歐洲地區集結。原因是亞洲地區的LNG需求和價格大降，但歐洲地區激增，船隻自然往生意多的地方走。然而分析師指出，就算更多LNG輪馳援歐洲，還是不足以緩解目前歐洲地區LNG供應短缺情況。

高盛（Goldman Sachs）分析師在周五（5日）發布的一份報告中指出，亞洲地區今年冬天氣候相對溫和，加以日本重啟兩座核子反應爐，使得太平洋對LNG的需求沒那麼迫切。亞洲LNG現貨價格1月時曾一度達到每百萬英熱單位（mmBtu）32.50美元，本周已經跌到只剩每mmBtu 8美元。

這使得美國裝滿LNG的貨輪往亞洲航行的大減，紛紛改往歐洲航行。資料情報公司Kpler 4日說，過去兩周已經有四艘美國LNG輪改變原本到亞洲的航程，轉向歐洲港口。Kpler表示，LNG輪不到中國港口改往歐洲的趨勢會持續到3月，因為農曆春節假期下周展開，中國公司不會在過年前訂購即期船貨。

高盛分析報告預測，2月底到3月，由美國輸往歐洲的LNG每天將超過100百萬立方公尺（mcm），而1月時只有每天50 mcm，等於增加一倍。由於大西洋盆地的航路較短，LNG輪的運價預料將會走低。

美國 中國 高盛

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