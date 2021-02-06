坐等COVAX分配疫苗？許多窮國自行搶購

許多窮國紛紛靠自己取得新冠疫苗。圖為莫德納疫苗。（美聯社）

美聯社報導，以往傳染病發生時，窮國多半等待聯合國等機構分配疫苗 ，但現在紛紛開始靠自己，專家愈來愈擔心，窮國各行其是，會妨礙世界衛生組織（WHO）「新冠疫苗全球取得機制」（COVAX）把疫苗分配給最需要的人，使COVAX能分配的疫苗更少。

中美洲國家宏都拉斯新冠肺炎確診病例仍在攀升，政府對於COVAX分配的疫苗等得不耐煩，自行透過民間機構買疫苗。宏都拉斯民營企業委員會透過提供銀行擔保，協助政府買到疫苗，委員會主席史克菲說，宏都拉斯「不能靠官僚程序和錯誤決定」讓國人心安。

塞爾維亞、孟加拉和墨西哥等國，最近開始透過民間機構訂購和捐贈取得疫苗。

COVAX宗旨是公平分配疫苗。各國加入後可以買疫苗或得到捐贈的疫苗。

南非 為了及早取得阿斯特捷利康疫苗，勉為其難出了比北美和歐洲國家更高的價錢購買，首批本周到貨。南非駐瑞士日內瓦使節團外交官德嘉馬說，南非搶購疫苗是因為變種病毒 流行導致「相當程度的絕望感」，而且「不確定COVAX疫苗何時會到」。他懷疑，加入COVAX的國家最後拿到的疫苗數量「可能甚至不到原本要求的一成」。

塞爾維亞總統武契奇說，看到富國超買疫苗，「就像要為所有寵物貓狗施打一樣」，他不得不決定自行取得。塞爾維亞去年付了400萬歐元給COVAX，但還沒拿到疫苗，上月開始為民眾施打輝瑞、中國國藥集團和俄國疫苗。