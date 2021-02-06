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布林肯與英法德首度討論伊朗議題 同意加強關係

中央社／華盛頓、柏林5日電
美國國務卿布林肯透過視訊會議與英、法、德國外交部長討論伊朗等議題。路透
美國國務卿布林肯透過視訊會議與英、法、德國外交部長討論伊朗等議題。路透

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天透過視訊會議與英、法、德國外交部長討論伊朗等議題，思考如何重振伊朗核協議，並彼此同意恢復緊密的跨大西洋關係。

美國國務院表示，會議中，各方除了討論伊朗議題，還談到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情、緬甸、俄羅斯、中國及氣候變遷等，布林肯「強調美國參與一致行動以克服全球性挑戰的承諾」。

法國外長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）推文說：「我們剛就伊朗議題進行重要的深度對話…以同時處理核子和區域安全難題。」

英國外相拉布（Dominic Raab）和德國外長馬斯（Heiko Maas）也參與了會議。

這場高層會議，是美國總統拜登新政府上任後，布林肯與這幾個主要盟國外長首度進行深度對話，也是拜登政府為了探討如何重振伊朗核協議效力所採取的最新行動。

2015年，伊朗與法、德、俄、中、英、歐盟等強權簽署核協議，伊朗同意限縮核子發展計畫，以換取其他國家取消對伊朗的經濟制裁。美國原也是簽署國之一，但前總統川普於2018年宣布退出，同時恢復制裁伊朗，伊朗於是自2019年起逐步違反協議。

路透社報導，在今天的視訊會議召開前，一名知情人士透露，這場會議不太可能深入研究伊朗議題的細節，這只是相關各國外長就此議題的第一次討論。

美國國家安全會議（NSC）今天也將開會，會有美國高階官員出席，但不包括拜登。白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）表示，這場會議是檢視現行政策的一環，不會做出決策。

拜登曾說，若伊朗政府先恢復遵守核協議，美國就跟進，並以此為跳板，達成更廣泛的協議，可能會限制伊朗的飛彈發展和區域行動。

而伊朗堅持要美國先減輕制裁，才會重新遵守協議，也才有可能談更廣泛的安全議題。不過，伊朗外交部長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）於本月1日暗示了打破僵局的方法，提議兩國同步恢復遵守協議；美國對此態度冷淡，但並未回絕。

此外，法新社引述德國外交部聲明報導，布林肯、拉布、勒德里安和馬斯還在會中表示，希望恢復一向緊密的跨大西洋關係、共同處理未來的全球性挑戰。

聲明還提到，這場會議洋溢著「互信和建設性氛圍」。

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