梅根糟了？同父異母姊出書爆料挖瘡疤 反嗆：沒在怕！

珊曼莎馬可常上電視受訪，公開批判嫁入英國皇室的小妹。圖／摘自YouTube

全球話題女王—英國哈利 王子之妻梅根 ，最近恐怕又要再掀一波討論熱潮，因為向來抨擊她不遺餘力的同父異母姊姊珊曼莎將要推出新書，內容自然是對梅根所做所為的大爆料，她並且搶先砲轟梅根不該急著舉辦皇室婚禮，應該要等爸爸湯瑪斯心臟病治療告一段落後再舉行。對此，各方準備看珊曼莎有多少驚人的內幕準備抖出來，而梅根方面也已經決定好該用何種態度面對。

眾所周知，梅根在婚禮前幾天都還邀父親參加，甚至還要派私人飛機去美國接他，但湯瑪斯堅稱自己心臟病發、身體不舒服，要先動手術，不接梅根的電話，等到梅根後來傳了一堆簡訊給他，他再開手機才發現，已經讓女兒心灰意冷，決定放棄找他。在此之前湯瑪斯已配合八卦刊物上演「假偷拍」為婚禮準備，那時就令梅根很不高興，加上湯瑪斯失聯、無法到英國參加婚禮，此後雙方關係陷入谷底，梅根再也沒理會父親那邊的任何親友，湯瑪斯與珊曼莎則三不五時接受歐美媒體的訪問批判梅根，彼此關係更不可能修補。

去年英國先後推出好幾本關於皇室的書籍，梅根和丈夫哈利，以及哈利兄嫂威廉王子與凱特夫婦，自然是這些書的焦點，眼看先後創下銷量佳績與熱烈討論，珊曼莎當然不能放過此良機，也要推出自己的書，且她必然針對梅根而來，外界都等著瞧她有何絕招。

照理梅根該要提心吊膽才對，卻已有內部人士指出，居然與各方推測相反，梅根並沒有在怕珊曼莎出書，原因是兩人已經快20年沒見面，談不上多熟識彼此。珊曼莎很愛強調梅根變了，再也不是昔日的可愛小妹，在電話裡對父親的態度很惡劣，其實她與梅根算不上很熟，也不太有資格來講梅根。