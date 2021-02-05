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曾治療異議人士納瓦尼 俄醫師突傳去世

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曾治療異議人士納瓦尼 俄醫師突傳去世

中央社／莫斯科4日綜合外電報導
俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexey Navalny）去年夏天遭受神經毒劑攻擊，當時為他緊急治療的醫師傳出了過世消息。示意圖／Ingimage
俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexey Navalny）去年夏天遭受神經毒劑攻擊，當時為他緊急治療的醫師傳出了過世消息。示意圖／Ingimage

俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexey Navalny）去年夏天遭受神經毒劑攻擊，當時為他緊急治療的醫師今天傳出了過世消息。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據鄂木斯克第一緊急醫院（Omsk Emergency Hospital No. 1）聲明，曾治療納瓦尼的55歲副主任醫師馬克西米辛（Sergey Maximishin）「突然」過世。

聲明說，「我們遺憾地告訴各位…專長麻醉與重症醫學的馬克西米辛醫師突然離世」，但院方沒有透露死因。

納瓦尼去年8月20日在從西伯利亞飛往莫斯科的航班上，因接觸到軍用級「諾維喬克」（Novichok）神經毒劑而病倒，飛機緊急迫降在鄂木斯克，納瓦尼立即被送往當地第一緊急醫院毒物科病房治療。

報導說，馬克西米辛是院內最資深的醫師之一，他在納瓦尼就醫期間，並未舉行新聞簡報會以說明情況。

納瓦尼當時被施以藥物人工昏迷，然後轉赴德國治療5個月後回國，隨即依違反先前罪行的緩刑條件遭到逮捕。這項裁定引發國內抗議潮與美國等國的譴責。

納瓦尼的幕僚長伏科夫（Leonid Volkov）證實，馬克西米辛是納瓦尼中毒時的主治醫師。他告訴CNN：「馬克西米辛負責納瓦尼的治療，特別是對他施以人工昏迷。」

他說：「馬克西米辛比任何人都了解納瓦尼的狀況，因此我不能排除有人下手的可能性。」

「不過俄國的醫療制度很差，因此像他這種年齡的醫師突然死亡也不算罕見。我懷疑，會不會有死因調查。」

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