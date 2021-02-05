泰國校長被爆與女學生不倫戀 竟失控在朝會上掏槍

事件發生在4日上午，當時貼帕中學正舉行朝會，現年60歲的校長恰里坡一如既往地向師生宣布學校事項，隨後突然暴走。(影片截圖)

泰國 宋卡府一間中學近日發生恐怖事件，一名校長在朝會上「暴走」，當著全校師生的面掏槍，全因自己遭指控與女學生有染，突如其來的舉動也嚇得眾人驚慌逃竄。

事件發生在4日上午，當時貼帕中學（Thepha School）正舉行朝會，學生們一如往常地排隊升旗、唱國歌，隨後現年60歲的校長恰里坡（Sayan Chaleephol）也照常向師生宣布學校事項。

一名學生向媒體透露，當校長談到學校預算 及財務細節時，突然說出「對不起，請原諒我」，接著就當著上百位師生的面解開西裝外套的衣扣、直接從腰際拔出一把手槍，從曝光的影片中可以見到學生們驚聲尖叫、四處逃竄。

台下老師見狀，立刻上前圍住校長並將其帶至室內安撫情緒，另外也有老師負責安撫學生，隨後校方也緊急宣布停課，一切校務全部暫停並通知家長來接學生回家。

警方指出，該校長會暴走是因遭家長指控與校內一名15歲女學生搞出「不倫戀」，這段關係自去年開始，不過被女學生父母發現後兩人就被禁止見面。當地媒體則指出，由於校內很多人都知悉這件事，導致校長的壓力越來越大。

據悉，這名校長上任兩年以來，教職員工與學生都給予正面評價，更時常利用空閒時間與學生交流，如今發生如此脫序行為，讓師生震驚不已。

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