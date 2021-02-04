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搶COVAX分配額 加拿大被爆捐錢換疫苗搞囤積

編譯中心／綜合4日電
加國總理杜魯多宣布向COVAX捐出4.4億加元，一半用於讓加國購買多達1500萬劑疫苗。(路透)
加國總理杜魯多宣布向COVAX捐出4.4億加元，一半用於讓加國購買多達1500萬劑疫苗。(路透)

由世衛組織主導的「疫苗全球取得機制」（COVAX）3日公布首輪分配計畫，宣稱「零確診」的北韓獲分發近200萬劑，而加拿大獲分發190萬劑，是七國集團（G7）中唯一取得疫苗的國家，再惹囤積爭議，也點出各國人均量「貧富不均」。

世衛官網3日公布COVAX首輪分配疫苗的國家名單，疫情嚴重的印度將獲9720萬劑疫苗，數量居冠；另外越南拿到489萬最多，南韓拿到逾270萬劑，新加坡約29萬劑。

首輪分配涉及逾3.3億劑疫苗，包括3.36億劑牛津-阿斯特捷利康疫苗（牛津疫苗），以及120萬劑BioNTech-輝瑞疫苗，有145個國家或地區參與，大多為中低收入國家，目標是在今年中前平均讓每地總人口3.3%接種疫苗。COVAX表示，北韓可在今年上半年獲取近200萬劑牛津疫苗。

北韓至今一直對外聲稱當地零確診，不過朝鮮日報4日報導，北韓領導人金正恩下令要在2021年首季內，經國際支援獲取大約200萬劑疫苗。根據北韓消息人士透露，金正恩據稱曾向相關部門強調，要準備儲存疫苗及準備用來存放疫苗的冷凍設施。政府加強對違反隔離措施人士的懲罰，他們被槍斃或送進政治犯收容所。

去年9月，加國總理杜魯多宣布向COVAX捐出4.4億加元（約3.4億美元），一半用於讓加國購買多達1500萬劑疫苗，其餘則支援中低收入國家。該國同時直接從藥廠訂購大批疫苗，據英國衛報分析估計，其採購量足以讓每人接種約9.6劑。部分已達成協議的疫苗尚在研發中，但單計已公布第三期試驗結果的疫苗，加拿大的疫苗儲備仍足以為人口接種4次。澳洲、以色列和英國等其他從藥廠訂購大量疫苗的國家，則沒出現在COVAX名單。

有份帶領COVAX的「全球疫苗免疫聯盟」（GAVI）總裁伯克利坦言，若富國放棄從COVAX首輪分配取得疫苗，「當然會有幫助，這意味有更多疫苗可供他人使用」。

南非組織「衛生正義倡議」負責人哈桑（Fatima Hassan）批評，這反映對中低收入國家而言，COVAX並非可持續的解決方案，又斥計畫只建基於各國能投入多少資金。無國界醫生的人道主義事務顧問尼克森（Jason Nickerson）亦稱，若使用原本可為低收入國家高危群組接種的COVAX疫苗，來讓加拿大較低風險的人接種，「我不認為這是可辯護的立場」。

巴西亞馬遜州市政醫護人員乘船，沿河為當地居民提供疫苗。（路透）
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