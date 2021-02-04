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拜登上任首談外交：中國是美國最具威脅的競爭對手

傳中國施壓 斯里蘭卡退出與印度日本開發碼頭

中央社新德里5日專電
可倫坡港。(Getty Images)
可倫坡港。(Getty Images)

斯里蘭卡政府最近傳在中國威脅下，退出與印度日本合作的可倫坡港東貨櫃碼頭開發計畫。印度外交部表示，印度正與斯里蘭卡就此事及履行國際承諾的重要進行談判。

斯里蘭卡昨天慶祝第73屆獨立日，但外界更關注的是關係到中國、印度與日本在南亞國家競逐影響力的可倫坡港（Colombo Port）東貨櫃碼頭開發案問題。

斯里蘭卡媒體報導，在斯里蘭卡23個港口工會不斷反對之下，斯里蘭卡政府2日決定退出與印度阿達尼集團（Adani Group）及日本合作的可倫坡港東貨櫃碼頭開發計畫，打算投入8億美元獨自開發，但改與印度和日本合作開發西貨櫃碼頭。

不過，印度媒體News 18引述可靠消息來源指出，中國才是斯里蘭卡政府做出獨自開發可倫坡港東貨櫃碼頭的幕後推手。

報導說，為與印度和日本兩個傳統競爭對手作對，中國對分別擔任斯里蘭卡總統和總理的拉賈帕克薩兄弟（Rajapaksa brothers）施加巨大壓力，要求斯里蘭卡退出與印度、日本合作可倫坡港東貨櫃碼頭開發計畫。

此外，中國駐斯里蘭卡大使館也透過資助，鼓動20 多個當地港口工會反對斯里蘭卡與印度、日本合作開發可倫坡港東貨櫃碼頭計畫，展開示威活動。

由於斯里蘭卡無法償還積欠中國的鉅額債務，2017 年允許中國招商集團取得全球最繁忙港口之一的赫班托達港（Hambantota Port）99年經營權，以代替償債；但在平衡中國強大影響力考量下，斯里蘭卡又與印度、日本合作開發可倫坡港的碼頭，引起中國關切。

印度智庫政策研究所（Society for Policy Studies）所屬「南亞觀察」（South Asia Monitor）網站也引述沒有具名的印度外交界人士指出，印度強烈認為，中國機構正在為反對可倫坡東貨櫃碼頭開發案提供資金。

在斯里蘭卡政府宣布退出與印度、日本合作開發可倫坡港東貨櫃碼頭後，印度和日本都要求斯里蘭卡政府應該兌現三國合作開發東貨櫃碼頭的承諾，而非以西貨櫃碼頭開發案來替代。

印度外交部發言人斯里瓦斯塔瓦（Anurag Srivastava）昨天表示，印度在斯里蘭卡投入的基礎設施發展，是一項互利互惠的議案，印度正與斯里蘭卡就可倫坡港東貨櫃碼頭的開發與營運，以及履行國際承諾的重要性進行談判。

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