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醫學期刊編輯：政府處理疫情不當 造成社會謀殺

中央社巴黎4日綜合外電報導
圖為英國倫敦一家商店門口貼出戴口罩和保持社交距離的海報。美聯社
圖為英國倫敦一家商店門口貼出戴口罩和保持社交距離的海報。美聯社

英國醫學期刊（BMJ）執行編輯阿巴西今天表示，世界各國政治人物對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情處理不當，對許多人造成「社會謀殺」，必須追究他們的責任。

目前全球有200多萬人染疫病歿，其中以歐洲和美洲較富裕已開發國家占多數。英國醫學期刊執行編輯阿巴西（Kamran Abbasi）表示，全球領導人因為一連串政策失誤，造成不必要死亡和痛苦。

阿巴西說：「必須藉由法律和選舉管道向政治人物究責，必要的話訴諸國家憲法和國際憲章。」

他還說：「無論如何，2019冠狀病毒疾病或許能歸類為『社會謀殺』。」

「社會謀殺」一詞是19世紀由馬克思主義哲學家恩格斯（Friedrich Engels）創造的，描述統治階級忽視勞工階級，造成系統性謀殺。

阿巴西表示，各國政府一再忽視他們自己的科學顧問警告，沒有加速實施更嚴格的保持社交距離措施，導致太晚進行封鎖，未能防止可避免的死亡。

他批評像是美國、英國和巴西等國政治人物和媒體只會找藉口，把大量人病歿歸咎於運氣不佳，而非領導人治理不善。

阿巴西指出，像是紐西蘭和台灣等國都追求根除疫情的「零確診」政策，而非僅只控制疫情。

他質問：「倘若這不是謀殺或違反人道罪行，那我們看到的是過失殺人、公職人員行為失當，還是刑事過失？」

疫情 英國 台灣

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