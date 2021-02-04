菲律賓外長：將與中印對話 助翁山蘇姬重新掌權

菲律賓外長陸辛(左)和中國外交部長王毅(右)1月16日在菲律賓馬尼拉會面。美聯社

緬甸 軍方發動政變，拘捕實質領袖翁山蘇姬。對此，菲律賓外長陸辛今天說，將與中國 、印度 等區域強權對話，設法讓翁山蘇姬重新掌權；在這個議題上，他不會與西方國家合作。

陸辛（Teodoro Locsin Jr.）今天在菲國參議院外交事務委員會聽證會上說：「我鄙視西方世界，因為它毀了翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi），讓她成為（緬甸）軍方的受害者。」

翁山蘇姬曾被視為人權領袖並獲頒諾貝爾和平獎，但因漠視緬甸軍方對少數族裔洛興雅人（Rohingya）的暴行，在西方聲望大不如前。

陸辛說，翁山蘇姬「能起而與軍方抗衡的（籌碼）只有全世界對她的崇敬」，但西方國家抹煞了她為緬甸自由採取的每一步，「現在軍方看到這個女人什麼都沒有了。她沒有稱號，她沒有聲譽，是時候踢走她了。事情就是這樣」。

他表示，希望與區域強權合作，讓翁山蘇姬重新掌權。「忘掉美國吧！我們跟中國對話，我們跟印度對話，我們說：『我們能否恢復過去的狀態？我們能否讓緬甸的民主之母恢復（原本的權位）？』」

陸辛說，他見過翁山蘇姬，因此對她的遭遇「非常憤怒」。

他強調，在這個議題上，菲國外交部「永遠、永遠不會聽西方的話」。

新聞網站Rappler報導，菲律賓外交部2日發布聲明表示，近年來，緬甸在民主化方面取得實質性和重要的進展。菲律賓支持緬甸的這些努力。

聲明中說：「菲律賓政府密切關注緬甸的局勢發展，尤其關切翁山蘇姬的安全。」