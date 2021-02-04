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籲國際抵制北京冬奧 180個維權團體發表公開信

中央社北京3日綜合外電報導
圖為北京一座電子顯示牌，顯示距離2022年北京冬季奧運會揭幕還有365天。(Getty Images)
圖為北京一座電子顯示牌，顯示距離2022年北京冬季奧運會揭幕還有365天。(Getty Images)

有鑑於中國人權紀錄欠佳，世界維吾爾代表大會與國際西藏網路等180個維權團體組成的聯盟今天發表聯合公開信，呼籲世界各國領袖抵制2022年北京冬季奧運。

這封公開信呼籲世界各國領袖抵制北京冬奧，「以確保他們不會被用來助長中國政府令人髮指的侵犯人權及鎮壓異議人士行徑」。

世界維吾爾代表大會（World Uyghur Congress）與國際西藏網絡（International Tibet Network）等團體在信中指出，自從北京2015年取得明年冬奧主辦權，「中國國家主席習近平針對基本自由與人權，展開毫不留情的鎮壓」。

國際奧會（IOC）發表聲明說，對維權團體就包括人權等提出的關切，會「持續向中國政府與地方當局表達」。

IOC表示：「我們獲得保證，北京冬奧將尊重奧會規章。我們將持續和主辦方討論與賽事有關的事宜。」

北京冬奧預計明年2月4日揭幕，與延遲至今年的東京奧運僅相隔6個月，不過籌備工作因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情而蒙上陰影。

中國也因諸多爭議面臨全球嚴厲檢視，尤其是在新疆大規模拘禁維吾爾穆斯林及鎮壓香港。

北京 中國 東京奧運

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