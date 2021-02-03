南韓「N號房」主嫌再加5年徒刑 出獄時恐已70歲

南韓「N號房」主嫌趙主彬涉嫌製造和傳播變態不雅視頻，一審獲刑40年，另外隱瞞犯罪收益案被判處其5年有期徒刑，累計刑責45年。(路透)

韓國法院4日對「N號房」主犯趙博士（本名趙主彬）隱瞞犯罪收益案進行一審宣判，判處其5年有期徒刑。2020年11月，趙主彬曾因涉嫌製造和傳播變態不雅視頻，一審獲刑40年。25歲的趙主彬累計獲刑45年，若關滿出獄都已70歲。

綜合媒體報導，趙主彬畢業於韓國一所工業大學的信息通信系，自稱「趙博士」。2019年5月到2020年2月，以趙主彬為首的38名成員組成的犯罪組織，對74名青少年或成年被害人，製作、散布大量性剝削影片，並在加密軟件上設立聊天室進行有償分享，賺取數十億韓圜收入。此外，他還以傳播不雅視頻作為要挾，指使共犯性侵 未成年少女，總計面臨14項指控。

據報導，韓國檢方去年10月對趙主彬求處無期徒刑，並強制配戴可追蹤所在位置的電子腳鐐45年；對其他4名成年共犯各求處10到15年有期徒刑，對未成年的共犯李某則求處10年徒刑、刑滿5年可聲請假釋。

一名被害人對於趙主彬判刑前公開的反省文表示，「看了只能苦笑」，認為只有反省根本不足以彌補他犯下的過錯。也有被害人說，應該要對趙主彬或其他共犯都處以2000年徒刑，才能做為典範，有效遏止社會上再出現這類惡行。