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英國政府估計：已有逾20%倫敦人有新冠病毒抗體

魔高一丈？新冠病毒突變可躲避抗體

疫苗施打全球最快 以色列確診與死亡病例仍暴增

中央社耶路撒冷3日綜合外電報導
3日，以色列醫護人員在接種新冠疫苗。(美聯社)
3日，以色列醫護人員在接種新冠疫苗。(美聯社)

以色列施打2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗的速度全球最快，但確診與死亡病例仍再度暴增，使預測中的疫情反轉延後。以國明天起將擴大接種，以涵蓋16歲以上全體國民。

總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）原本期盼，以色列的快速接種行動連同已進入第6周的第3次全國封城措施，可在本月重啟經濟活動。尼坦雅胡正全力備戰3月23日國會改選。

但重症與死亡病例驟增，主要原因在傳染力強的外國變種病毒已侵入，抵銷了疫苗施打的成效。另一方面，封鎖措施經常有人違反，而且遭到內閣質疑。

衛生部的統計數據顯示，以色列至今確診病例累計已達到66萬3665例，死亡病例為4888例。

以色列首席防疫專家、艾瑞爾大學（Ariel University）教授艾許（Nachman Ash）接受以色列公共廣播公司（Kan Radio）訪問表示：「致病率的降低趨勢已中斷。」

衛生部指出，以色列900萬人口中已有35%注射輝瑞藥廠（Pfizer）與德國生技公司BioNTech研發的疫苗，但每日注射人數增加的速度，在本周平均為2.5%上下，低於上周的3.05%與上上周的3.3%。

衛生部並宣布，從明天起，凡是超過16歲的國民都可以注射疫苗。原先的接種資格限定在30歲以上、16至18歲之間以及有健康問題或從事高危險工作者。

以色列 疫苗 變種病毒

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