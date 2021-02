把軍旅生涯看得極重 傳哈利王子要力爭保留榮譽軍銜

英國哈利王子,攝於2019年11月。路透/PA

英國哈利 王子日前傳出計畫夏季獨自動身回國探親,每日電訊報2日接獲消息人士爆料指出,他已決心要保住自己當初被迫卸下的榮譽軍銜。同時,只要狀況許可,就會在英國花上更多時間。

哈利與梅根於2020年3月卸下資深王室成員身分後遷居美國 ,皇家 海軍陸戰隊榮譽總司令(Captain General of the Royal Marines)、皇家空軍霍寧頓基地榮譽指揮官(Honorary Air Commandant of RAF Honington)與皇家海軍小型船隻及潛水隊總隊長(Commodore-in-chief of Small Ships and Diving)等三個榮譽軍銜是少數幾個懸而未解的問題。

報導指哈利同意放棄三個軍銜一年,直到王室今年3月審核他與梅根的地位時再行決定,但他仍渴望繼續保留不放。一位友人就透露,「對他來說,軍旅生涯是最重要的事物之一,當然想要保住了。」

哈利1日打贏控告星期日郵報指稱他怠慢皇家海軍陸戰隊的毀謗官司,就表明他自認名譽與未來的關鍵繫於他與英軍的連結。隔日透過影像講話宣布永不屈服運動會順延時,字字句句都顯示他對英軍的支持完全沒有動搖。

不過,外界普遍相信,既然他並未計畫重返王室,將別無選擇放棄榮譽軍銜。王室一位消息人士指出,女王一開始就明白告訴哈利,執行王室公務不能「一腳進、一腳出」,這個態度至今並沒有改變。

報導還指,儘管王室在物色榮譽軍銜的替代人選,但哈利自認曾在陸軍服役十年,和「永不屈服運動會基金會」(Invictus Games Foundation)等組織持續保持往來,讓他在在都是最適合的人選。一位友人2日也指,哈利遷居美國後,若不是受到新冠肺炎疫情阻撓,其實根本就打算定期往來英美兩國以維護他與英軍的關係。