把軍旅生涯看得極重 傳哈利王子要力爭保留榮譽軍銜

英國哈利王子，攝於2019年11月。路透/PA

英國哈利 王子日前傳出計畫夏季獨自動身回國探親，每日電訊報2日接獲消息人士爆料指出，他已決心要保住自己當初被迫卸下的榮譽軍銜。同時，只要狀況許可，就會在英國花上更多時間。

哈利與梅根於2020年3月卸下資深王室成員身分後遷居美國 ，皇家 海軍陸戰隊榮譽總司令（Captain General of the Royal Marines）、皇家空軍霍寧頓基地榮譽指揮官（Honorary Air Commandant of RAF Honington）與皇家海軍小型船隻及潛水隊總隊長（Commodore-in-chief of Small Ships and Diving）等三個榮譽軍銜是少數幾個懸而未解的問題。

報導指哈利同意放棄三個軍銜一年，直到王室今年3月審核他與梅根的地位時再行決定，但他仍渴望繼續保留不放。一位友人就透露，「對他來說，軍旅生涯是最重要的事物之一，當然想要保住了。」

哈利1日打贏控告星期日郵報指稱他怠慢皇家海軍陸戰隊的毀謗官司，就表明他自認名譽與未來的關鍵繫於他與英軍的連結。隔日透過影像講話宣布永不屈服運動會順延時，字字句句都顯示他對英軍的支持完全沒有動搖。

不過，外界普遍相信，既然他並未計畫重返王室，將別無選擇放棄榮譽軍銜。王室一位消息人士指出，女王一開始就明白告訴哈利，執行王室公務不能「一腳進、一腳出」，這個態度至今並沒有改變。

報導還指，儘管王室在物色榮譽軍銜的替代人選，但哈利自認曾在陸軍服役十年，和「永不屈服運動會基金會」（Invictus Games Foundation）等組織持續保持往來，讓他在在都是最適合的人選。一位友人2日也指，哈利遷居美國後，若不是受到新冠肺炎疫情阻撓，其實根本就打算定期往來英美兩國以維護他與英軍的關係。