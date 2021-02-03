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目睹緬甸政變？她在現場大跳熱舞 軍卡配電音暴紅

編譯張君堯／綜合報導
緬甸軍方1日發動政變，導致社會動盪恐慌，一名女體育老師同一天竟在國會大樓附近的環狀交叉路口「大跳電音有氧」，疑似將「政變現場」錄下。（取材自臉書／Khing Hnin Wai）
緬甸軍方1日發動政變，導致社會動盪恐慌，一名女體育老師同一天竟在國會大樓附近的環狀交叉路口「大跳電音有氧」，疑似將「政變現場」錄下。（取材自臉書／Khing Hnin Wai）

緬甸軍方1日發動政變，導致社會動盪恐慌，不過有名體育女老師同一天竟在國會大樓附近的路口「大跳電音有氧」，無視身後集結大量軍人與軍用卡車，更疑似「直擊政變現場」。

體育老師「Khing Hnin Wai」1日發布影片，只見她身穿螢光黃色上衣、黑色貼身褲站在首都奈比多（Naypyidaw）國會大廈外的豔陽下，賣力地隨著電音舞動，期間她身後十餘輛深色的軍方車輛通過一個安檢站、慢慢駛往遠處，最後消失在通向國會的路上，甚至隱約可以聽到警笛聲，疑似是政變現場，不過她仍心無旁騖地持續熱舞。

來源：PRN Video Channel YouTube頻道

在這段3分28秒影片內，輕快的節奏與嚴肅背景形成強烈對比，分享到臉書後在網上瘋傳，雖然有網友質疑影片是偽造的，但Wai也發文解釋，自己過去11個月都一直使用國會大廈作為背景跳舞、拍攝影片並分享，她也貼出另外一系列同一背景的跳舞影片佐證。

Wai在貼文中提到，自己1日拍攝影片時有意識背後「有事情正在發生」，但沒有多留意、後來才知道發生大事。

不過有網友指出她跳舞的音樂是一首名叫「Ampun Bang Jago」的印尼語歌曲，通常用來嘲弄傲慢的軍事領導人，暗示Wai可能對正在發生的事情「表達意見」並藉機嘲笑，但Wai堅決否認此說法，稱她並非為了開玩笑或出名才分享影片，強調「我貼出影片只因我在放鬆，專心做自己的事」。

Wai還在貼文中提到，自己1日拍攝影片時有意識到背後「有事情正在發生」，但沒有多...
Wai還在貼文中提到，自己1日拍攝影片時有意識到背後「有事情正在發生」，但沒有多留意、後來才知道發生了些什麼。（Anadolu Agency）

攝影 緬甸 臉書

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