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翁山蘇姬與敏昂萊一年沒對話 政變危機早有伏筆

翁山蘇姬與敏昂萊一年沒對話 政變危機早有伏筆

國際組／綜合報導
紐時表示，翁山蘇姬(左一)與政變軍頭敏昂萊(右一)已一年多沒講上話。(美聯社)
紐時表示，翁山蘇姬(左一)與政變軍頭敏昂萊(右一)已一年多沒講上話。(美聯社)

國際間幾乎一致譴責緬甸政變，要求軍方釋放緬甸實質領袖翁山蘇姬與其他執政黨「全國民主聯盟」要角。不過，翁山蘇姬一日被捕至今仍未露面，數百名國會議員仍在首都奈比多議員宿舍遭軍方看管。

全民聯呼籲支持者上街抗爭反對政變，但BBC報導，各城市街頭並未出現示威者，只有一些醫護人員罷工抗議。

各大城街頭2日都有軍警巡邏，並實施宵禁。1日遭斷訊的網路和手機通聯2日都已恢復，銀行重開，超市也已沒有搶購人潮，街頭氣氛比平常平靜但令人不安。

政變讓緬甸民主進程一夕瓦解。紐約時報披露，翁山蘇姬與政變軍頭敏昂萊一年多沒講上話，危機早埋伏筆。

紐時指出，翁山蘇姬的難處在於，她與緬甸武裝部隊總司令敏昂萊的協商管道中斷，在緬甸享有極高權力的軍方不再看重她，而她沒能挺身捍衛境內穆斯林少數族裔洛興雅人，還替鎮壓洛興雅人的軍方辯護，讓國際社會以往對她的支持和信任不再。

紐時指出，翁山蘇姬的全民聯去年11月大選壓倒性大勝，拿下超過八成選票，軍方支持的政黨潰不成軍，軍方因此抱怨大選存在大規模舞弊，敏昂萊的代表今年1月28日還致函翁山蘇姬，要她重新計票並延後國會新會期開議等，種種舉動都是不尋常信號。

據翁山蘇姬的幕僚與退役軍事官員的說法，即便翁山蘇姬為緬甸軍方數十年的迫害緩頰，她與敏昂萊的關係仍不免惡化，翁山蘇姬在緬甸國內人氣有增無減，被軍方視為威脅，且她還已至少一年沒跟敏昂萊說上話，這種沉默在緬甸政壇不啻是一危險信號。

敏昂萊原本今年夏天就要屆齡退役，他與翁山蘇姬之間少有聯繫，讓敏昂萊難以確保卸任後自己和親信陣營仍能保平安。敏昂萊一直想要退役後從政。隨政變後全國進入緊急狀態，敏昂萊得以再延續掌權至少一年。

緬甸 紐約時報 宵禁

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