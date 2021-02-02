全球疫苗注射數量破億劑 逾6成集中在富國

全球注射疫苗的總數量突破1億劑，但逾6成集中在富國。(美聯社)

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）全球確診病例破億之後，法新社今天公布官方來源的統計數據指出，全球注射疫苗 的總數量也突破1億劑，但逾6成集中在富國，明顯貧富不均。

法新社的統計顯示，最窮的29國都還沒正式展開大規模疫苗注射，於此同時，最富裕國家注射的數量則超過目前總施打劑量的2/3。

截至目前為止，以色列領先世界各國，估計總人口的37%已至少施打1劑，而超過1/5已施打第2劑。

然而，全球有超過1/3人口（35%）分布在還沒開始施打疫苗的國家。

繼以色列之後，注射最多劑量疫苗的國家分布在北美洲、歐洲與波斯灣地區。

● 英國 進展迅速

以人均接種率而論，英國已有13.7%的人口施打疫苗，居這些國家之首，領先共施打3200萬劑、約占總人口7.9%的美國。

歐盟 各國共施打約1270萬劑，僅有2.3%的人口接受注射，為此與英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）為取得的疫苗太少爭執不休。

另一方面，中國境內已注射2400萬劑，而已生產數量可觀疫苗的印度，則全國僅施打400萬劑，占龐大總人口的比例微乎其微。

總計歐盟27個會員國中，施打疫苗普及率最高的前3個國家分別是島國馬爾他（5.4%）、丹麥（3.2%）以及波蘭（3.1%）。

歐洲疫苗施打普及率僅次於英國的塞爾維亞並非歐盟會員國，但因分別獲得「中國醫藥集團」旗下國藥控股公司（Sinopharm）研發的疫苗，以及俄羅斯自製的衛星-V（Sputnik-V）疫苗挹注，疫苗施打普及率占總人口6.2%。

● 窮國只能等待

法新社指出，當世界衛生組織（WHO）感嘆「富裕國家開始施打疫苗，而低度開發國家癡癡等待」，全球77個國家與地區已注射1億131萬7005劑疫苗，它們大都是富庶的國家與地區。

不過若干富裕國家如日本、韓國、澳洲則尚未開始疫苗注射，他們已設法藉由加強邊境管制與隔離控制疫情蔓延。

由世衛組織主導的較公平「疫苗全球取得機制」（COVAX），本月已展開首批的疫苗配送，目前只有幾內亞受惠，也僅只有參與先期試驗的數十人注射。