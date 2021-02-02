「媽媽蘇在他們手上」未見騷亂 翁山蘇姬據悉軟禁家中

緬甸軍隊2日在往國會的路上盯哨。(美聯社)

緬甸 軍方前日發動精準的政變，並拘禁文人領袖翁山蘇姬，今天情勢似乎仍牢牢掌控在軍事將領手中。翁山蘇姬所屬政黨一名高層今天說，據悉她目前健康狀況良好，也未被移往他處。

法新社報導，在緬甸最大城市暨商業首都仰光，今天街頭幾乎不見安全戒備升級跡象。這顯示緬甸軍方未面臨大規模群眾示威，所展現出的安心程度；他們也對國際間排山倒海的譴責聲浪沉默以對。

一名緬甸計程車司機今天一早受訪時說：「我們想站出來表達不滿，但媽媽蘇（即翁山蘇姬，Aung San Suu Kyi）在他們手上。所以我們此刻能做的不多，只能保持安靜。」

緬甸軍方趕在新國會預定開議前，昨天發動閃電政變，逮捕翁山蘇姬在內數名執政黨「全國民主聯盟」（National League for Democracy）領袖。軍方以去年11月大選有大規模舞弊為由，替奪權辯護。全國民主聯盟在這場大選贏得壓倒性勝利。

美國總統拜登 （Joe Biden）昨天要求緬甸盡快恢復民主，並警告華府可能重啟制裁。

全國民主聯盟發言人苗紐（Myo Nyunt）對法新社表示，翁山蘇姬和總統溫敏（Win Myint）昨天破曉前在首都奈比多（Naypyidaw）遭到拘押。一名同黨國會議員說，兩人遭到居家軟禁。

路透社報導，緬甸軍方至今未透露翁山蘇姬究竟身在何處，也未說明她的情況如何。

全國民主聯盟的中央宣傳委員會成員之一齊托（Kyi Toe）今天在臉書 （Facebook）發文表示：「目前沒有將翁山蘇姬和苗翁（Myo Aung，譯音）醫師移往他處的計畫。據我所知他們健康情況良好。」苗翁為翁山蘇姬的盟友。

路透社無法聯絡上齊托取得進一步評論，或請他說明如何獲得資訊。

一位要求匿名的全國民主聯盟國會議員告訴法新社，他們被告知不需要擔心遭居家軟禁的翁山蘇姬和溫敏，「然而我們依舊擔心。如果我們能見到他們在家中的照片，會鬆一口氣」。

另一名因畏懼軍方而要求匿名的全國民主聯盟國會議員透露，他們在議員宿舍的生活如常，但整個舍區就像座「露天拘留所」，「我們不准走出去。我們很擔心」。

不過齊托在臉書貼文中說，遭到拘留的全國民主聯盟國會議員已獲准離開舍區。