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歐洲刑警組織：詐騙集團出售偽造COVID陰性文件

中央社 / 海牙1日綜合外電報導
歐洲刑警組織查獲多起詐騙集團高價出售偽造的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）陰性證明報告，有些開價甚至高達每份300歐元（約362美元）。圖為示意圖。 歐新社
歐洲刑警組織查獲多起詐騙集團高價出售偽造的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）陰性證明報告，有些開價甚至高達每份300歐元（約362美元）。圖為示意圖。 歐新社

歐洲刑警組織（Europol）今天警告，查獲多起詐騙集團高價出售偽造的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）陰性證明報告，有些開價甚至高達每份300歐元（約362美元）。

法新社報導，警方在英國與法國機場查獲多名銷售偽造COVID陰性證明的嫌犯，以及在西班牙與荷蘭逮捕透過網路或手機訊息聊天群組兜售假報告的不法份子。

全球迄今累計超過220萬人染疫身亡。許多歐洲聯盟（EU）國家及其他國家都要求篩檢陰性證明文件才能入境。

歐洲刑警組織說：「只要因應疫情而實施的旅行限制存在，詐騙份子就很可能持續製造與販售偽造檢驗證明。」

「由於高品質印表機和不同軟體等技術工具普遍存在，騙子能夠生產高品質的仿造、偽造或假證明文件。」

根據歐洲刑警組織，法國警方去年底在巴黎戴高樂機場（Charles de Gaulle）破獲一個仿冒集團，每張假的陰性證明文件售價介於150至300歐元間。

歐洲刑警組織還說：「情報顯示，英國詐騙集團被查獲以每份100英鎊（約137美元）的價格販售偽造證明，上面通常還有真實實驗室的名稱。」

最近一起例子是，10天前一名男子涉嫌在英國盧頓機場（Luton Airport）販售假的COVID檢驗證明文件，遭警方逮捕。

西班牙警方逮捕一名男子，他在網路上販售每份40歐元（約48.2美元）的偽造報告；荷蘭警方也破獲一個詐騙集團透過手機訊息應用程式來行騙。

詐騙集團 美元 機場

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