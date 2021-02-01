小心！歐洲刑警組織警告：詐騙集團出售偽新冠陰性證明

歐洲刑警組織警告，已有詐騙集團偽造新冠陰性證明並對外販售。圖為法國戴高樂機場。（Getty Images）

歐洲刑警組織（Europol）1日發布警告，受疫情 旅遊禁令影響，已有詐騙集團偽造陰性證明，並在歐洲各地機場、車站和網路上販售，呼籲歐盟 成員國保持警惕。

歐洲刑警組織發布聲明說，只要因應疫情而實施的旅遊限制仍然存在，偽造陰性證明的生產和銷售就很可能會占上風。聲明中指出，考慮到可用的廣泛科技手段，包括高品質影印機和不同軟體等，不法分子能產出高品質的偽造文件，希望歐盟成員國能多加注意。

現在入境許多國家都需要攜帶核酸檢測（PCR）陰性證明。荷蘭、法國、西班牙和英國等地皆已通報多起偽造證明事件。去年11月在法國的戴高樂機場，有7人因出售偽造新冠證明而被捕，嫌犯年齡介於29歲至52歲，遭控偽造和詐欺罪名，假證明每份約150至300歐元（約181至362美元）。

去年12月，西班牙國家警察也逮捕了一名嫌犯，他以40歐元在網上販售偽造的篩檢結果。該嫌承諾在24小時內透過電子郵件將完整文件發送給買家，並強調證書仿真度很高。

國際刑警組織（Interpol）也曾警告，犯罪集團會出售假的新冠疫苗 （或是偷竊真的新冠疫苗），或讓假口罩、乾洗手液和其他醫療產品等流入市場。