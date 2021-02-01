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人民醒來才知緬甸變天…仰光通訊斷 提款機排長龍

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人民醒來才知緬甸變天…仰光封路通訊斷 提款機排長龍

編譯陳韻涵、李京倫／綜合1日電
緬甸1日發生政變影響金融服務，大批民眾在仰光街頭的提款機前排隊提領現鈔。(歐新社)
緬甸1日發生政變影響金融服務，大批民眾在仰光街頭的提款機前排隊提領現鈔。(歐新社)

緬甸當地時間1日發生軍事政變，軍方擔心民眾大規模集結，最大城仰光(Yangon)聯外道路封閉，手機、市話及行動網路中斷，超市出現搶購潮，各地銀行暫停金融服務；政府一夕變天，許多人上午醒來才得知政變。

曾獲得普立茲獎(Pulitzer)殊榮的路透(Reuters)記者丹艾旻(Aye Min Thant，音譯)1日上午7時推文寫道：「我想我正在推波一場政變，目前一切都還很安靜，但人們已睡醒，但很害怕；我從早上6時開始打電話給親朋好友，有網路但手機SIM卡已無法使用。」

緬甸軍方1日透過軍方所屬的電視台宣布接管政府並實施一年的緊急狀態，民選領袖翁山蘇姬(Aung San Suu Kyi)，以及她所屬的全國民主聯盟 (National League for Democracy)多名高層領袖都被軍方逮捕。

政變消息傳出後，許多緬甸民眾發現銀行都關閉，警覺到金融服務會出問題，立刻到提款機提錢，街頭還能領到錢的提款機大排長龍。

仰光超市出現搶購米和食用油的狀況，路透報導，仰光19歲女子1日早上跑了兩趟市場，搶購白米和必要物資，「我很害怕，不知道會發生什麼事」。

緬甸銀行協會則發布聲明說，由於網路連線不佳，國內各大銀行同意暫時關閉所有金融服務，各銀行將尋求中央銀行許可暫時關閉，並告知央行預計恢復服務的時間。

軍方奪下仰光市府控制權，法新社(AFP)記者目擊五輛軍用卡車在仰光市府院內，軍方驅趕民眾。

有線電視新聞網(CNN)報導，仰光的緬甸國營電視台和廣播電台外都出現軍車和士兵，國營媒體1日停播，僅軍方電視台有畫面。

在仰光市中心廣場，數十名軍方支持者在街頭慶賀軍方奪權，但多數民眾都對這次軍事政變感到恐懼、憤怒和不滿。

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