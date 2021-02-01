哈薩克反中再升溫 人權領袖：恐大規模動亂

中亞國家哈薩克反中情緒高漲。人權團體阿塔珠爾特志願者組織創辦人賽爾克堅說，因新冠肺炎疫情 而一度降溫的反中活動「現在又開始了」、「這樣下去將會發生大規模動亂」。

哈薩克社運人士昆波拉特（Baibolat Kunbolat）今天在中國 駐阿拉木圖（Almaty）總領事館前進行單人示威時被捕。

根據上傳臉書的一段長度約5分鐘的現場畫面，昆波拉特當時手持在中國被捕的弟弟照片，宣告弟弟已遭關押「今天（第）1049天」。哈薩克警方干預後將他逮捕，昆波拉特被押上警車前曾高呼口號。

阿塔珠爾特志願者組織（Atajurt Kazakh Human Rights）創辦人賽爾克堅（Serikzhan Bilash）今天在電話中告訴中央社記者，昆波拉特的弟弟瑙里茲貝克（Baimurat Nauryzbek）2018年在中國新疆維吾爾自治區伊犁哈薩克自治州被捕，判刑10年，罪名是曾經留學哈薩克。

賽爾克堅說，昆波拉特要求中國政府釋放弟弟，因而進行單人和平抗議。

另一名社運人士阿茲希比（Serik Azhibay）去年8 月在阿拉木圖總領事館進行單人示威時也遭到逮捕。他當時針對中國侵略性政策而進行抗議，手持中國大使張霄的照片並寫上「不受歡迎人物」，要求驅逐張霄而被捕，遭到關押15天。

哈薩克政府現在越來越親中共，百姓對政府高度不滿。賽爾克堅指出，針對中國影響力日增，哈薩克百姓在新冠肺炎疫情爆發前幾乎每週都進行抗議，過去一段時間則因為俗稱新冠肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情而一度降溫。

他說：「但是中國還沒有停止迫害新疆哈薩克人的行為，在新疆的哈薩克人沒有人權，連在哈薩克斯坦（哈薩克共和國）的親人都無法跟他們聯繫得上，彼此之間不知道對方是死是活。」

賽爾克堅強調：「哈薩克反中共暴行的情緒高漲，這樣下去，將會發生大規模動亂。哈薩克政府很怕民眾進行抗爭，即使單人示威也要求必須提前10天申請，但是現在百姓不管這麼多了。」

「現在又要開始了。」他說：「中國在新疆的政策引起整個哈薩克社會強烈不滿，如果不善待在中國的哈薩克人，哈薩克人沒有辦法妥協，中國的一帶一路計畫在中亞將會很難進行下去。」