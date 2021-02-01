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越南防疫 河內胡志明等18地提早放寒假

中央社河內1日專電
為防範疫情擴大，河內、胡志明市等18個地方主管機關允許高中以下學生提早放寒假。圖為越共13大與會人員29日接受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）檢測。中央社
為防範疫情擴大，河內、胡志明市等18個地方主管機關允許高中以下學生提早放寒假。圖為越共13大與會人員29日接受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）檢測。中央社

越南今天通報新增32例本土病例，迄今至少有9省市在新一波疫情爆發後淪陷。為防範疫情擴大，河內、胡志明市等18個地方主管機關允許高中以下學生提早放寒假。

越南快訊（VnExpress）報導，越南經濟樞紐胡志明市幼兒園至高中逾170萬名學生2日起開始放寒假，比原定的8日提前約一周，10萬名教師與雇員也提早休假。當地大學與學院共計數萬名學生自上周起就開始放寒假。

截至今天，越南已有18個地方主管機關允許高中以下學生提早放寒假。首都河內市幼兒園至高中逾200萬名學生則是自1日起開始放寒假至16日開學。

越南1月28日通報新一波2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）本土疫情。胡志明市則於當月30 日再度出現本土病例，患者是一名28歲的男性，曾前往疫情重災區海陽省（Hai Duong）參加婚禮。

由於這名患者是從河內搭飛機到胡志明市新山一國際機場（Tan Son Nhat International Airport），因此胡志明市政府下令開始對所有新山一國際機場員工進行篩檢。

越南衛生部長阮清龍（Nguyen Thanh Long）上周也已提議對河內內排國際機場（Noi Bai International Airport）所有員工進行篩檢。河內與海陽省僅有約60公里距離。

越南自去年3月下旬禁止所有國際航班載客入境，只允許越南公民、外國專家與部分商務人士搭乘特定包機入境，「鎖國防疫」期間共有數以百計的前述特定包機降落在新山一國際機場與內排國際機場。

截至發稿，越南2019冠狀病毒疾病國家疫情防控指導委員會通報，新一波疫情爆發以來，迄今共累計270例本土病例。目前越南全國接受醫學隔離觀察的密切接觸者和從疫區入境人員共有2萬6861人。

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