拜耳聯手CureVac藥廠 2022年生產疫苗

德國化學及製藥公司拜耳集團今天宣布，將從2022年起生產新冠疫苗。(路透)

德國 化學及製藥公司拜耳集團（Bayer）今天宣布，將從2022年起生產2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗 ，疫苗正由德國CureVac藥廠研發。

拜耳製藥負責人歐芮契（Stefan Oelrich）告訴媒體：「我很高興告訴你們，我們有能力生產CureVac藥廠採用信使核糖核酸（mRNA）技術的新型冠狀病毒疫苗。」

他說，公司目標是在前12個月生產1.6億劑疫苗。

拜耳的聲明是在德國政治領導人和疫苗製造商開會前幾個小時宣布。他們對於歐洲聯盟（EU）疫苗施打進度緩慢深感挫折。

歐芮契轉述和德國衛生部長史巴恩（Jens Spahn）通話表示：「我們和政府的討論清楚表明，疫苗的來源必須增加。」

他說，拜耳雖然沒有生產疫苗的經驗，但可以提供「生技產品開發方面強大的技術」。

CureVac藥廠的mRNA疫苗尚未得到監管機構批准通過，但史巴恩今天表示，疫苗「將在未來幾週內獲得批准」。

CureVac藥廠去年12月中開始候選疫苗的第三期臨床試驗，在歐洲和拉丁美洲有3萬5000多名志願者參與。