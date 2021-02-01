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緬甸軍隊總司令敏昂萊發動政變 暴露政治野心

中央社仰光1日綜合外電報導
緬甸武裝部隊總司令敏昂萊，1日以大選舞弊為由，發動軍事政變，逮捕扣押緬甸國務資政、實質領導人翁山蘇姬。(路透)
緬甸武裝部隊總司令敏昂萊，1日以大選舞弊為由，發動軍事政變，逮捕扣押緬甸國務資政、實質領導人翁山蘇姬。(路透)

緬甸武裝部隊總司令敏昂萊自居對於重建緬甸民主有功，卻見到軍方勢力在去年11月國會選舉大敗。於是他在距離正式退役僅剩數個月時間，發動政變取得政權。

緬甸原實質領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）領導的執政黨「全國民主聯盟」（National League for Democracy）去年大選贏得壓倒性勝利後，緬甸軍方今天以選舉舞弊為由，逮捕翁山蘇姬等高官，並宣布為期一年的緊急狀態，由敏昂萊（Min Aung Hlaing）掌權，原副總統明穗（Myint Swe）擔任代理總統。

法新社報導，敏昂萊因2017年指揮緬軍對境內無國籍穆斯林少數族裔洛興雅（Rohingya）進行殘酷打壓，而備受譴責，並遭到國際社會排擠。

社群網站臉書（Facebook）已封鎖敏昂萊發言，理由是他煽動對遭到迫害的少數族裔發表仇恨言論。聯合國（UN）調查人員也已呼籲以種族滅絕罪名，將敏昂萊和其他緬軍最高層領袖起訴。

外界對敏昂萊種種侵犯人權的指控，他數年來幾乎全盤堅決否認，並表示對洛興雅採取的軍事行動有正當理由，目的為了根除反叛勢力。但這類行動已迫使約75 萬洛興雅難民逃往鄰國孟加拉。

現年64歲的敏昂萊2011年接掌緬軍總司令，當時前一代軍方領袖才剛讓緬甸從數十年軍事統治轉變為代議政治。他上任後野心勃勃展開昂貴的軍隊改造計畫，換上現代化裝備，並向中國、俄羅斯、以色列和其他武器出口大國購買新武器和新硬體。

不過，敏昂萊也暗示自己在今年稍晚滿65歲後有從政企圖心。65歲是他的強制退役年齡。

澳洲羅伊研究院（Lowy Institute）的緬甸分析家勒梅休（Herve Lemahieu）指出，敏昂萊「有過以平民身分參選的念頭」。他認為敏昂萊很可能希望在軍方支持的政黨協助下，能登上更高官職；但由於軍方在11月大選潰敗，「他現在很可能估計，…靠選舉無法繼續掌權。」

敏昂萊在選前承諾會尊重選舉結果，但他上週卻突然暗示，如果政治僵局無法解決，有可能廢止憲法，引發緊張情勢急速升溫。

勒梅休表示，如今敏昂萊大權在握，他很可能迅速採取行動並安排重新選舉，且會「操縱選舉」讓結果對他有利。

勒梅休說：「我認為他（敏昂萊）將嘗試讓國家回到某種形式選舉的常態，…翁山蘇姬則將被禁止參選。」

翁山蘇姬（右）2015年11月帶領全民聯贏得國會大選後，與緬甸武裝部隊總司令敏昂...
翁山蘇姬（右）2015年11月帶領全民聯贏得國會大選後，與緬甸武裝部隊總司令敏昂萊（左）會晤，討論政權移交。（路透）

緬甸 社群網站 澳洲

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