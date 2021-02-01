輝瑞與BioNTech承諾 再增7500萬劑疫苗給歐盟

美國輝瑞藥廠與德國生技公司BioNTech今天表示，將加速向歐洲聯盟配送新冠疫苗，並承諾再額外提供高達7500萬劑的疫苗給歐盟。(美聯社)

美國輝瑞藥廠與德國 生技公司BioNTech今天表示，將加速向歐洲聯盟（EU）配送2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗 ，並承諾再額外提供高達7500萬劑的疫苗給歐盟 。

輝瑞（Pfizer）與BioNTech發表聲明說：「輝瑞與BioNTech繼續力拚從2月15日起的當周提高交貨量，以確保我們將在首季提供依我們合約承諾的完整疫苗數量，並且在第2季再額外提供高達7500萬劑的疫苗給歐盟。」

歐盟已訂購輝瑞與BioNTech研發的Comirnaty疫苗共6億劑。

歐盟施打疫苗的行動進展遲緩，在民怨逐漸升高之際，德國總理梅克爾（Angela Merkel）將與疫苗製造商召開全國會議。兩家藥廠在會前發表這項聯合聲明。

預計出席這場會議的輝瑞與BioNTech表示，改善他們的產能將使他們加快供給。

兩家藥廠所指的改善產能，包括輝瑞在比利時北部皮爾斯（Puurs）的工廠完成整修，它們說：「現在我們又恢復原先的疫苗交貨計畫。」

與此同時，BioNTech位於德國馬堡市（Marburg）的工廠已取得本月開始生產的許可。這兩家藥廠的歐洲供應夥伴已擴大至13家。

輝瑞與BioNTech在1月中曾宣布，由於位於皮爾斯的工廠有整修必要，疫苗將延遲出貨。歐盟各國為此跳腳。