我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜耳聯手CureVac藥廠 2022年生產疫苗

緬甸軍方免職翁山政府官員 任命11個新部長級職務

輝瑞與BioNTech承諾 再增7500萬劑疫苗給歐盟

中央社柏林1日綜合外電報導
美國輝瑞藥廠與德國生技公司BioNTech今天表示，將加速向歐洲聯盟配送新冠疫苗，並承諾再額外提供高達7500萬劑的疫苗給歐盟。(美聯社)
美國輝瑞藥廠與德國生技公司BioNTech今天表示，將加速向歐洲聯盟配送新冠疫苗，並承諾再額外提供高達7500萬劑的疫苗給歐盟。(美聯社)

美國輝瑞藥廠與德國生技公司BioNTech今天表示，將加速向歐洲聯盟（EU）配送2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，並承諾再額外提供高達7500萬劑的疫苗給歐盟

輝瑞（Pfizer）與BioNTech發表聲明說：「輝瑞與BioNTech繼續力拚從2月15日起的當周提高交貨量，以確保我們將在首季提供依我們合約承諾的完整疫苗數量，並且在第2季再額外提供高達7500萬劑的疫苗給歐盟。」

歐盟已訂購輝瑞與BioNTech研發的Comirnaty疫苗共6億劑。

歐盟施打疫苗的行動進展遲緩，在民怨逐漸升高之際，德國總理梅克爾（Angela Merkel）將與疫苗製造商召開全國會議。兩家藥廠在會前發表這項聯合聲明。

預計出席這場會議的輝瑞與BioNTech表示，改善他們的產能將使他們加快供給。

兩家藥廠所指的改善產能，包括輝瑞在比利時北部皮爾斯（Puurs）的工廠完成整修，它們說：「現在我們又恢復原先的疫苗交貨計畫。」

與此同時，BioNTech位於德國馬堡市（Marburg）的工廠已取得本月開始生產的許可。這兩家藥廠的歐洲供應夥伴已擴大至13家。

輝瑞與BioNTech在1月中曾宣布，由於位於皮爾斯的工廠有整修必要，疫苗將延遲出貨。歐盟各國為此跳腳。

疫苗 歐盟 德國

上一則

緬甸軍方免職翁山政府官員 任命11個新部長級職務

下一則

緬甸軍隊總司令敏昂萊發動政變 暴露政治野心

延伸閱讀

新冠病毒不斷在變異 美專家籲快打疫苗 加強群體防疫

新冠病毒不斷在變異 美專家籲快打疫苗 加強群體防疫
新聞眼／台灣可以等？疫苗戰 步步錯

新聞眼／台灣可以等？疫苗戰 步步錯
紐約疫苗預約混亂 接種站「等無人」

紐約疫苗預約混亂 接種站「等無人」
10萬輝瑞疫苗2/4抵台？ 陳時中否認：若有會公布

10萬輝瑞疫苗2/4抵台？ 陳時中否認：若有會公布

熱門新聞

德國畫報爆料，瓦吉拉隆功正式將妮娜提升為第二王后，儀式就排定在詩妮娜過36歲生日的26日，等於當成生日大禮。美聯社

宮廷劇續集！泰王冊封詩妮娜「第二王后」 還打傷妹妹

2021-01-26 21:59
英國提供數百萬香港居民取得國籍管道的英國海外國民（British National Overseas，BNO）護照新制31日上路。中央社檔案照

英國BNO護照新制上路 數百萬港人獲入籍管道

2021-01-31 09:34
巴西飛機空難，罹難者包括飛行員華格納(圖上左起)、28歲後衛諾埃、27歲門將魯納爾、(圖下左起)23歲左後衛普萊斯德斯、帕爾馬斯足球俱樂部32歲主席梅拉和中場莫利納里。（擷取自Instagram）

巴西足球隊參賽遇死劫！飛機起飛瞬間墜毀 6人全罹難

2021-01-25 07:55
緬甸領袖翁山蘇姬驚傳已遭拘留。(美聯社)

緬甸傳政變！翁山蘇姬及總統遭軍方拘留

2021-01-31 18:49
日本女子吉野由美將母親遺體藏放在租住的公寓冰櫃中10年。圖為示意圖，非案發現場。(Pexels)

日本婦女怕沒地方住 公寓冰櫃藏媽媽屍體10年

2021-01-30 13:20
反映世界毀滅趨向的「末日鐘」。(Getty Images)

「末日鐘」倒數100秒 73年來人類最接近滅亡

2021-01-28 12:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
主人去世5年 忠犬「天天原地等」 街坊感動：把牠當鄰居

主人去世5年 忠犬「天天原地等」 街坊感動：把牠當鄰居
傳10萬多劑輝瑞疫苗2/4抵台 陳時中否認

傳10萬多劑輝瑞疫苗2/4抵台 陳時中否認
10共和黨人致函拜登籲協商紓困 提「6000億縮減版」

10共和黨人致函拜登籲協商紓困 提「6000億縮減版」
改掉本名硬加王室頭銜 梅根再度變成英人箭靶 公關喊冤

改掉本名硬加王室頭銜 梅根再度變成英人箭靶 公關喊冤
紐約市因暴雪進入緊急狀態 今早6時起限制交通

紐約市因暴雪進入緊急狀態 今早6時起限制交通