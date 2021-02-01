緬甸政變引發民怨與困惑 澆滅民主政治希望

緬甸昨發生政變，軍方封鎖首都奈比多道路，仰光則發生糧食搶購潮。圖為1日緬甸仰光街頭民眾等著購買米糧。(美聯社)

緬甸 昨發生政變，軍方封鎖首都奈比多道路，仰光則發生糧食搶購潮，且有親軍方集會慶祝勝利，但也有一群人心中瀰漫憤怒情緒，因為他們對於緬甸未來民主的希望破滅。

在緬甸商業首都仰光（Yangon），人們倉促前往附近雜貨店搶購稻米、石油 和泡麵，由於通訊中斷，銀行暫時關閉。

仰光萊區（Hlaing Township）一名64歲男子站在雜貨店外的人群中表示：「這極度令人憤怒，我不想要這場政變。」

他指出：「我曾見證這個國家的多次轉變，我曾期待會有更好的未來。」他拒絕透露姓名，以免因受訪面臨嚴重後果。

緬甸境內通往主要國際機場的道路遭到封鎖，由於當局切斷全國多地網路及手機服務，人民的恐懼情緒正在蔓延。

緬甸軍方今早逮捕實質領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）。她所領導的「全國民主聯盟」（NLD）在去年11月國會大選贏得壓倒性席次，這場逮捕是在國會新會期開議前數小時進行。

在早上8時30分前，緬甸軍方宣告國內進入緊急狀態 ，並宣布退役將領明穗（Myint Swe）擔任代理總統，致使國內再度淪為直接軍事統治，暫時中止為期僅十年的民主實驗。