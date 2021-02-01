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外送備註點「最後一餐」 披薩店老闆3舉動暖哭全網

聯合新聞網 / 綜合報導
南韓一名失業民眾因有了極端念頭，於是利用外送App向平時很常光顧的店家下訂披薩並寫道「這是最後一餐」，想不到改寫了他的人生故事。 示意圖／ingimage
南韓一名失業民眾因有了極端念頭，於是利用外送App向平時很常光顧的店家下訂披薩並寫道「這是最後一餐」，想不到改寫了他的人生故事。 示意圖／ingimage

因新冠疫情仍持續在全球蔓延，許多產業皆受到影響，日前於南韓就有一位失業的民眾因此產生了極端的想法，便使用外送APP在常光顧的披薩店點餐並備註道，「這是最後一餐」。沒想到該店家的老闆不但打電話關心這位民眾，更親自送披薩到對方家中，使他十分感動並轉念分享這故事。

據韓國媒體《인사이트》報導指出，近期有一名用戶在網路發文表示，自己不斷求職失敗，眼看20幾歲的青春也將流逝，便抱著最後的決心申請到海外語言進修，沒想到卻因為新冠疫情被迫取消，讓他感到非常鬱悶。

對此，這位民眾便想為人生最後一刻預定了常吃的披薩，再使用外送APP向時常光顧的店家點餐並寫道，「這是我最後的一餐，我會把我的好運也一併送您。」沒想到他才剛下訂，披薩店老闆立刻打了電話給他表示「沒事吧？有需要幫你叫救護車嗎？」這讓他瞬間感動落淚。隨後該老闆還親自將披薩送到家門口，見到他安然無恙才放心離去。

而等到這位民眾打開披薩時，又發現老闆還在披薩的紙盒上寫著「一切都還好吧？看到留言的話，請一定要寫下回饋讓我們知道，未來只會有好事發生，忘掉過去的不愉快吧！」此舉讓他轉念，並在網路分享了這個經過。

如此貼心的舉動也讓許多網友紛紛支持回應，「我看完都哭了！」、「這世界還是值得活下去的」、「披薩店一定要生意興隆」。對此，老闆也親自發聲表示，2020年對大家來說都是相當辛苦的一年，自己並不是因為年紀稍長而想要對誰說教，只是希望共同生活在這個世代的所有人，今年能過得更加幸福，大家一起加油。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。

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