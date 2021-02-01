緬甸軍方政變奪權 各國社會反應一次看

緬甸實質領袖暨諾貝爾獎得主翁山蘇姬與她所屬的「全國民主聯盟」多名領袖，今天清晨遭突襲逮捕。 路透

緬甸 軍方今天對民選政府發動政變，緬甸實質領袖暨諾貝爾獎得主翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）與她所屬的「全國民主聯盟」（NLD）多名領袖，今天清晨遭突襲逮捕。

軍方麾下的電視台發布聲明，聲稱這場拘捕行動是為了處理「選舉舞弊」。

以下為各方反應：

● 美國

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）發布聲明表示，美國反對任何企圖改變緬甸去年11月民主大選結果的行為，「若不撤銷相關舉動，美方將對應負責任者採取相應措施」。

國務卿布林肯（Antony Blinken）則表示：「我們呼籲緬甸軍方釋放所有政府官員和公民領袖，尊重緬甸百姓在11月8日選舉中展現的人民意志。」他還說：「美國與渴求民主、自由、和平與發展的緬甸民眾站在一起。軍方必須立即撤銷行動。」

● 英國

英國首相強生（Boris Johnson）推文寫道：「本人譴責緬甸政變一事，以及非法監禁翁山蘇姬等文官。」他表示：「人民投票結果應受尊重，文人領袖應獲得釋放。」

● 中國

中國外交部發言人汪文斌在例行記者會上回應，中國注意到緬甸發生的事情，正進一步了解情況。他表示，中國是緬甸的友好鄰邦，「我們希望緬甸各方在憲法和法律框架下妥善處理分歧，維護政治和社會穩定」。

● 聯合國

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）透過發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）發布聲明：「這一連串發展對民主改革是沉重的打擊。」

聲明中亦提及：「所有領導者必須為緬甸民主改革追求更大利益，展開有意義的談話，避免訴諸暴力，並完全尊重人權與基本自由。」

● 日本

日本外務省在聲明中表示：「我們要求釋放國務資政翁山蘇姬等今天遭拘禁的相關人士。」並敦促「軍方迅即恢復緬甸的民主政治制度」。

● 德國

德國外交部長馬斯（Heiko Maas）透過聲明表示：「軍方行為損害了緬甸迄今達成的民主變革。」他呼籲軍方立即釋放遭逮捕的政府和國會成員，包含翁山蘇姬。

● 歐洲聯盟（EU）

歐洲聯盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（JosepBorrell）今天發表聲明，強烈譴責緬甸軍方發動政變，批評軍方企圖推翻緬甸人民的意願及其民主機制，呼籲立即無條件釋放翁山蘇姬及總統溫敏（Win Myint）等政治領袖。

波瑞爾指出，歐盟將在這個緊急問題上與國際夥伴保持聯繫，確保協調一致的回應。

歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）則推文寫道：「本人強烈譴責緬甸政變一事，呼籲軍方釋放所有遭非法拘禁的人。」他表示「必須尊重選舉結果，並恢復民主進程」。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）也推文表示：「本人強烈譴責緬甸發生的政變。」她呼籲軍方「立即無條件釋放」所有遭拘禁的人，並「遵循國家憲法和11月大選結果，恢復合法民選政府」。

● 澳洲

澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）表示：「緬甸軍方再度企圖奪取國家控制權，並拘禁了國務資政翁山蘇姬和總統溫敏，澳洲政府對此消息深感憂心。」

她說：「我們呼籲緬甸軍方尊重法治，透過合法機制解決爭端，並立即釋放所有文人領袖，以及所有遭非法拘禁的人。」

● 印度

印度外交部的聲明表示：「我們注意到緬甸情勢發展並深感憂心。印度向來堅定支持緬甸推動民主轉型。我們深信必須維護法律與民主進程。」

● 土耳其

土耳其2016年亦曾發生軍事政變。外交部透過聲明表示：「我們強烈譴責緬甸軍方奪權之舉。土耳其反對任何政變，期盼遭拘禁的民選領導者、政治人物和文官可迅即獲釋。」

● 洛興雅（Rohingya）

少數族裔洛興雅領袖穆罕默德（Dil Mohammed）人在孟加拉首都達卡（Dhaka），他透過電話向路透社表示：「我們洛興雅人強烈譴責這場意圖扼殺民主的惡行。」他說：「我們呼籲全球社會挺身而出，不惜任何代價恢復民主制度。」

● 新加坡

新加坡外交部透過電子郵件發表聲明：「新加坡對緬甸的最新局勢表達嚴重關切。我們正在密切關注情勢發展，期盼有關各方保持克制、持續對話，為正面結果及和平共同努力。」

● 印尼

印尼外交部長在聲明中表示：「印尼也在此強調，所有選舉爭議應按現有合法機制處理。」他呼籲緬方自制並遵守東南亞國家協會（ASEAN，簡稱東協）憲章。

● 菲律賓、柬埔寨、泰國

菲律賓總統發言人羅奎（Harry Roque）表示，這個局勢是「內部事務」，他說：「我們主要關心的是國人安全。必要時若需以飛機或軍艦撤回我國國民，我們的武裝部隊都已準備就緒。」

柬埔寨強人總理洪森（Hun Sen）表示：「無論是東協成員或其他國家，柬埔寨對任何國家的內政均不予置評。」洪森在1997年從民選政敵的手中徹底奪權，其所屬政黨從此執政至今。

泰國副總理普拉威（Prawit Wongsuwan）表示此次緬甸軍方行動「是他們國家的內部事務」。

● 孟加拉

孟加拉外交部發布聲明表示：「孟加拉堅守並促進民主精神，期盼緬甸維護民主進程和憲法制度。作為友好鄰邦，我們樂見緬甸和平穩定發展。」

● 北歐

挪威外交部推文寫道：「我方譴責今天在緬甸發生的事情。我們呼籲軍方領導人謹守民主規範，並尊重選舉結果。」

瑞典外長林德（Ann Linde）說，緬甸文人領袖和其他「遭非法拘押者必須立即、無條件獲釋」。

丹麥外長庫服特（Jeppe Kofod）表示：「軍隊受文人統治是邁向民主的重要原則。」

● 加拿大

由於緬甸武裝部隊總司令敏昂萊（Min AungHlaing）若主張自己依憲法行事，似乎於法有據。加拿大駐聯合國大使李博（Bob Rae）推文評論，緬甸軍方過去這樣制定憲法，好讓他們現在能做這種事。

李博寫道：「2008年憲法是為了鞏固軍權、保護軍方而量身打造。」