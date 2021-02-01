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緬甸軍方政變 旅泰緬人聚集怒喊釋放翁山蘇姬

中央社 / 曼谷1日專電
40到50名旅居泰國的緬甸人聚集在緬甸駐泰大使館前，高呼「釋放媽媽蘇」的口號，抗議人士表示聽到政變都非常憤怒。 圖╱GettyImages
40到50名旅居泰國的緬甸人聚集在緬甸駐泰大使館前，高呼「釋放媽媽蘇」的口號，抗議人士表示聽到政變都非常憤怒。 圖╱GettyImages

緬甸軍方今天發動政變，並拘捕國務資政翁山蘇姬，40到50名旅居泰國的緬甸人聚集在緬甸駐泰大使館前，高呼「釋放媽媽蘇」的口號，抗議人士表示聽到政變都非常憤怒。

緬甸執政黨「全國民主聯盟」（National Leaguefor Democracy，全民盟）發言人苗紐（Myo Nyunt）今天向媒體表示，包括總統溫敏（Win Myint）、實質領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）在內多名執政黨高層已遭到軍方逮捕。

軍方稍後宣布國家進入為期一年的緊急狀態，目前交由武裝部隊總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）掌權，軍方並承諾一旦為期一年的緊急狀態結束後，將重新舉行大選，屆時軍方也將把政權交給勝選的政黨。

今天下午約40到50名緬甸人身穿代表全民盟的紅色衣服、高舉翁山蘇姬的畫像、頭綁全民盟的標誌，聚集到緬甸駐泰大使館前，以緬甸語高喊「釋放媽媽蘇！」。

在泰國念書約4年的蘇蘇（Susu）接受中央社記者訪問表示，她今天早上起床聽聞政變的消息後非常憤怒，她試著聯繫家人，但因為網路和手機訊號都被切斷，到目前為止無法聯繫上家人。

蘇蘇表示她反對重新選舉，因為緬甸已經有一個民選政府，不需要再舉行一次選舉。

在泰國念書約1年的摩爾（Mor）表示今早他朋友傳訊息告訴他政變的消息，他聯繫了哥哥，但無法聯繫上父母親。聽聞政變他簡直「氣炸了」，他呼籲軍方立即釋放翁山蘇姬以及其他遭到逮捕的人士。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，泰國副總理普拉威（Prawit Wongsuwon）今天被問及此事時表示，這是緬甸的國內事務。泰國政府至今尚未正式表態。

泰國清萊府（Chiang Rai）美塞（Mae Sai）地區和緬甸接壤的邊境關口已經被緬甸當局封鎖，泰國噠府（Tak）美索（Mae Sot）地區往緬甸的第二泰緬友誼大橋上塞滿了貨車，無法度過檢查哨前往緬甸。

緬甸 泰國 緊急狀態

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