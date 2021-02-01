我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2618萬例 逾44萬死

越共中央總書記健康欠佳 堅持反腐沒有禁區

中央社 / 河內1日專電
越共13大1日閉幕，越共中央總書記阮富仲（左1）出席記者會時舉起右手向媒體記者問好。中央社
越共13大1日閉幕，越共中央總書記阮富仲（左1）出席記者會時舉起右手向媒體記者問好。中央社

連續3度接掌越共中央總書記的阮富仲今天說，自己健康狀況不好、年事已高，但被選為總書記，身為黨員責無旁貸。未來他將持續反腐，「我不會停下來、不會休息、沒有禁區」。

越南共產黨第13次全國代表大會（越共13大）今天閉幕，昨天獲選越共中央總書記的阮富仲在大會閉幕後出席記者會。高齡77歲的阮富仲過去身體狀況屢受外界關注，今天在回答記者提問時，也對此做出說明。

阮富仲說：「我健康狀況不好、年事已高，（雖然）已經申請退休，但是被選為中央總書記，身為黨員的我得照做。」他說他會盡力做，個人的角色很重要，但也呼籲「全黨、全民、全軍團結一致，共同努力」。

他並指出，未來反腐工作不會停。阮富仲表示，他自2013年擔任越共中央反腐敗指導委員會主任，開始展開反腐工作，2013年至今一直在做，處理了很多案件，許多中央委員和政治局委員涉案坐牢。

他強調：「我仍然不會停下來、不會休息、沒有禁區」。阮富仲說，之前許多人見他身體虛弱和疲勞，加上越共13大即將登場，就以為反貪工作會緩和，然而「就算明天就要開會，今天該審的案子還是要審」。

今天的閉幕式一一報告大會文件表決結果，大會對越南2021年至2025年6.5%至7%的年均經濟成長率目標達成一致。

具體來說，大會同意越南到2025年成為以工業發展為導向的開發中國家，超越中等偏下所得水準，到2030年成為中等偏上所得的開發中國家，到2045年成為高所得的已開發國家。

越南2020年的經濟成長率為2.9%，雖然增速放緩至30年以來最慢，但2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情重挫全球經濟，越南的表現已屬亮眼。越南政府日前設定2021年的經濟成長率為6.5%。

高層人事方面，第13屆越共中央政治局委員共有18人，包括阮富仲、越南總理阮春福、中央組織部部長范明正（Pham Minh Chinh）、河內市委書記王廷惠（Vuong Dinh Hue）等。

除阮富仲三連霸擔任總書記外，外界預料，前述其餘3人依序將出任越南國家主席、總理以及國會主席，與阮富仲一起成為越南政壇的「四大支柱」。

越南 中國 疫情

上一則

翁山蘇姬被拘前留下聲明 要人民起身抗議政變

下一則

中國海警法允動武今生效 日本強調不容違國際法

延伸閱讀

新冠疫情延燒越南 本土疫情連環爆 首都河內也淪陷

新冠疫情延燒越南 本土疫情連環爆 首都河內也淪陷
英特爾封測加碼投資越南

英特爾封測加碼投資越南
蘋果生產線移往印度越南

蘋果生產線移往印度越南
越南拚躋身已開發國

越南拚躋身已開發國

熱門新聞

加拿大籍華裔毒梟謝志樂（Tse Chi Lop，音譯）已在荷蘭被捕。他據稱是亞洲最大犯罪組織首腦，也是全球頭號通緝犯之一。路透

亞洲最大毒梟荷蘭落網 澳洲盼引渡華裔謝志樂審判

2021-01-24 10:25
巴西飛機空難，罹難者包括飛行員華格納(圖上左起)、28歲後衛諾埃、27歲門將魯納爾、(圖下左起)23歲左後衛普萊斯德斯、帕爾馬斯足球俱樂部32歲主席梅拉和中場莫利納里。（擷取自Instagram）

巴西足球隊參賽遇死劫！飛機起飛瞬間墜毀 6人全罹難

2021-01-25 07:55
德國畫報爆料，瓦吉拉隆功正式將妮娜提升為第二王后，儀式就排定在詩妮娜過36歲生日的26日，等於當成生日大禮。美聯社

宮廷劇續集！泰王冊封詩妮娜「第二王后」 還打傷妹妹

2021-01-26 21:59
英國提供數百萬香港居民取得國籍管道的英國海外國民（British National Overseas，BNO）護照新制31日上路。中央社檔案照

英國BNO護照新制上路 數百萬港人獲入籍管道

2021-01-31 09:34
日本女子吉野由美將母親遺體藏放在租住的公寓冰櫃中10年。圖為示意圖，非案發現場。(Pexels)

日本婦女怕沒地方住 公寓冰櫃藏媽媽屍體10年

2021-01-30 13:20
緬甸領袖翁山蘇姬驚傳已遭拘留。(美聯社)

緬甸傳政變！翁山蘇姬及總統遭軍方拘留

2021-01-31 18:49

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比新冠更毒！致死率達75％ 立百病毒恐成下場疫情

比新冠更毒！致死率達75％ 立百病毒恐成下場疫情
人妻女星秀新包太「胸」狠 這讓人眼睛要看哪

人妻女星秀新包太「胸」狠 這讓人眼睛要看哪
英國BNO護照新制上路 數百萬港人獲入籍管道

英國BNO護照新制上路 數百萬港人獲入籍管道
傳10萬多劑輝瑞疫苗2/4抵台 陳時中否認

傳10萬多劑輝瑞疫苗2/4抵台 陳時中否認
主人去世5年 忠犬「天天原地等」 街坊感動：把牠當鄰居

主人去世5年 忠犬「天天原地等」 街坊感動：把牠當鄰居