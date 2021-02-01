越共中央總書記健康欠佳 堅持反腐沒有禁區

越共13大1日閉幕，越共中央總書記阮富仲（左1）出席記者會時舉起右手向媒體記者問好。中央社

連續3度接掌越共中央總書記的阮富仲今天說，自己健康狀況不好、年事已高，但被選為總書記，身為黨員責無旁貸。未來他將持續反腐，「我不會停下來、不會休息、沒有禁區」。

越南 共產黨第13次全國代表大會（越共13大）今天閉幕，昨天獲選越共中央總書記的阮富仲在大會閉幕後出席記者會。高齡77歲的阮富仲過去身體狀況屢受外界關注，今天在回答記者提問時，也對此做出說明。

阮富仲說：「我健康狀況不好、年事已高，（雖然）已經申請退休，但是被選為中央總書記，身為黨員的我得照做。」他說他會盡力做，個人的角色很重要，但也呼籲「全黨、全民、全軍團結一致，共同努力」。

他並指出，未來反腐工作不會停。阮富仲表示，他自2013年擔任越共中央反腐敗指導委員會主任，開始展開反腐工作，2013年至今一直在做，處理了很多案件，許多中央委員和政治局委員涉案坐牢。

他強調：「我仍然不會停下來、不會休息、沒有禁區」。阮富仲說，之前許多人見他身體虛弱和疲勞，加上越共13大即將登場，就以為反貪工作會緩和，然而「就算明天就要開會，今天該審的案子還是要審」。

今天的閉幕式一一報告大會文件表決結果，大會對越南2021年至2025年6.5%至7%的年均經濟成長率目標達成一致。

具體來說，大會同意越南到2025年成為以工業發展為導向的開發中國 家，超越中等偏下所得水準，到2030年成為中等偏上所得的開發中國家，到2045年成為高所得的已開發國家。

越南2020年的經濟成長率為2.9%，雖然增速放緩至30年以來最慢，但2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情 重挫全球經濟，越南的表現已屬亮眼。越南政府日前設定2021年的經濟成長率為6.5%。

高層人事方面，第13屆越共中央政治局委員共有18人，包括阮富仲、越南總理阮春福、中央組織部部長范明正（Pham Minh Chinh）、河內市委書記王廷惠（Vuong Dinh Hue）等。

除阮富仲三連霸擔任總書記外，外界預料，前述其餘3人依序將出任越南國家主席、總理以及國會主席，與阮富仲一起成為越南政壇的「四大支柱」。