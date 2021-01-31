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緬甸領袖翁山蘇姬遭拘捕後發展 專家說看美國如何回應

編譯洪啟原／綜合報導
緬甸實質領導人翁山蘇姬。路透
緬甸實質領導人翁山蘇姬。路透

緬甸執政黨全國民主聯盟（NLD）發言人表示，緬甸實質領導人翁山蘇姬和黨內數名高層人士在清晨一場突襲行動中遭關押。緬甸民選政府與軍方近來的衝突持續升高，引發外界擔憂軍方可能發起政變，因軍方認為近來一場選舉存在舞弊行為。

緬甸歷史學家和作家吳丹敏（Thant Myint-U）說：「朝著截然不同未來的門扉已開啟，我有不祥預感，沒人能掌控接下來將會發生的事。請記得緬甸是武器氾濫的國家，而且種族和宗教的分裂非常嚴重，有數百萬人幾乎無法養活自己。」

國際組織「人權觀察」亞洲地區倡導主任席夫頓（John Sifton）說：「掌控緬甸數十年的軍政府，一開始幾乎不曾下放權力，也不曾真正把權力移交民選政府。某種程度而言，今日的行動只是彰顯早已存在的政治現實罷了。」

他也說：「美國和其他擁有仲裁制度的國家，今日應傳遞強烈的訊息，包括立刻撤銷對緬甸軍政府的制裁暫緩令，和直接對該軍政府和龐大的軍系企業集團實施嚴厲的經濟制裁，並敦促南韓和日本這些關鍵國家的企業分拆緬甸事業。緬甸軍政府不想再度成為中國大陸的附庸。」

華府智庫戰略與國際研究中心東南亞專家海伯特（Murray Hiebert）說：「美國上周五（29日）已加入其他國家的行列，告誡緬甸軍方別在揚言發動政變上進一步採取行動。」

他強調：「拜登政府表態支持民主與人權，但緬甸高層軍事官員都已受到制裁，因此不清楚美國能迅速採取何種具體行動。」

緬甸 美國 拜登

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