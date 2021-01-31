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翁山蘇姬突遭拘留 緬甸官媒出技術問題暫停播出

中央社／奈比多1日電
翁山蘇姬。美聯社
翁山蘇姬。美聯社

緬甸總統溫敏和國務資政翁山蘇姬等領導層官員今天突遭拘留，數小時後官方媒體緬甸廣播電視台發生技術問題，無法正常播出，仰光行動網路數據連線和部分電話也斷線。

緬甸廣播電視台（MRTV）在社群媒體臉書（Facebook）發文說：「由於目前通訊困難，電台謹此通知各位，緬甸廣播電視台無法播送節目。」

網路監控服務NetBlocks表示，緬甸從清晨3時起，全國網路連結就掉到平常的75%。

緬甸實質領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）領導的「全國民主聯盟」（National League for Democracy）發言人苗紐（Myo Nyunt）稍早透過電話向路透社表示，翁山蘇姬、總統溫敏（Win Myint）和其他領袖清晨時分「遭人帶走」。

緬甸文人政府與勢力龐大的軍方緊張局勢近來增溫。全國民主聯盟去年11月大選贏得壓倒性勝利，緬甸軍方宣稱選舉存在大規模舞弊，引發餘波，並掀起外界對於緬甸發生政變的隱憂。

翁山蘇姬遭拘押消息傳出後，「人權觀察」（Human Rights Watch）亞洲事務主任席夫頓（John Sifton）說：「統治緬甸數十年的軍政府從一開始就沒有真的卸下政權，從一開始就沒有真正屈服於文人政府，某種程度來說，今天的事件不過是反映既定的政治現實。」

席夫頓還說：「美國等有著制裁政權能力的國家，今天應傳達出強力訊息，立即撤銷制裁鬆綁政策，對緬甸軍事領導層和他們龐大的經濟集團實施嚴苛且直接的經濟制裁，並施壓韓國、日本等主要國家來強迫企業脫手。」

美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）東南亞專家希柏特（Murray Hiebert）表示：「美國最近於上個月29日才剛與國際社會齊聲敦促緬甸軍方切勿將政變威脅付諸行動。中國會站在緬甸這一方，一如緬甸軍方一腳踢走穆斯林少數族裔洛興雅（Rohingya）時一樣。」

他說：「拜登政府曾說會支持民主人權。但緬甸高階軍官都已遭制裁，美國現下能迅速拿出哪些具體手段，目前還不清楚。」

緬甸 美國 社群媒體

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