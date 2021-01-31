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緬甸政變！翁山蘇姬及總統遭軍方拘留

緬甸緊張情勢升溫 翁山蘇姬證實遭拘留

中央社緬甸首都奈比多1日綜合外電報導
緬甸領袖翁山蘇姬遭拘留。(路透)
緬甸領袖翁山蘇姬遭拘留。(路透)

緬甸執政黨「全國民主聯盟」發言人今天表示，緬甸國務資政、實質領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）和其他執政黨高層在清晨一場突襲行動中遭到拘留。

緬甸文人政府與勢力龐大的軍方緊張局勢近日來增溫。翁山蘇姬領導的「全國民主聯盟」（National League for Democracy）去年11月大選贏得壓倒性勝利，緬甸軍方宣稱選舉存在大規模舞弊，引發餘波，並掀起外界對於緬甸發生政變的隱憂。

「全國民主聯盟」發言人苗紐（Myo Nyunt）透過電話向路透社表示，翁山蘇姬、總統溫敏（Win Myint）和其他領袖清晨時分「遭人帶走」。

苗紐說：「我想告訴人民，切勿倉促因應此事，行事也須遵守法律。」他還說，預料他也將遭到拘留。

緬甸於2011年結束將近50年軍事獨裁統治，去年11 月8日的大選僅是其後的第2場民主選舉。

緬甸軍方曾數度要求選舉委員會公布大選最終選舉人名冊，但一直未能如願。

軍方表示，要拿到選舉人名冊才能交叉比對是否有作票。軍方聲稱，全緬甸共有860萬起選舉舞弊。

針對軍方指控大選存在大規模舞弊，緬甸選舉委員會駁斥相關指控，並稱無任何謬誤大到足以影響選舉可靠性。

影片來源：YouTube 澳洲ABC News頻道

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