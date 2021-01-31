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巴西病患同時感染2種變種病毒 專家憂加速突變

巴西病患同時感染2種變種病毒 專家憂加速突變

中央社巴西利亞31日綜合外電報導
巴西南部研究人員表示，他們發現兩名病患身上同時存在兩種2019冠狀病毒疾病變種病毒株。圖為巴西一家收治新冠病患的醫院。(Getty Images)
巴西南部研究人員表示，他們發現兩名病患身上同時存在兩種2019冠狀病毒疾病變種病毒株。圖為巴西一家收治新冠病患的醫院。(Getty Images)

巴西南部研究人員表示，他們發現兩名病患身上同時存在兩種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）變種病毒株。目前巴西變種病毒的種類持續增加，情勢引人憂心。

路透社報導，巴西研究人員27日把上述發現發表在醫學網站medRxiv上。他們表示，這是全球第一份證實可能同時感染兩種冠狀病毒株的研究。但研究尚未發表在科學期刊上，且未經同儕審查。

這兩名患者年紀皆為30多歲，去年11月下旬感染了在里約（Rio）發現的P.2變種病毒（B.1.1.28譜系），而且檢測同時對另一種變種病毒呈陽性反應。

據稱兩人症狀輕微，其中一人會乾咳，另一人則有咳嗽、喉嚨痛、頭痛等症狀。他們都不需要住院。

這兩起病例凸顯巴西境內已有多種變種病毒正在傳播，並使科學家憂心，同一人身上存在兩種病毒株，可能會加速新型變種病毒的突變。

研究第一作者、南大河州（Rio Grande do Sul）費維爾大學（Feevale University）病毒學家史皮爾基（Fernando Spilki）說：「這種同時感染的情況可能造成病毒結合，甚至比之前更快產生新變種病毒。」

「這會變成病毒另一種演化途徑。」

出現新變種病毒除了帶來傳染力增強的風險，也可能讓目前研發中的疫苗失效。在英國以及最近在巴西亞馬遜州（Amazonas）發現的冠狀病毒突變種，傳染力似乎都更強。

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