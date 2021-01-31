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諾貝爾和平獎提名 傳川普和俄國異議領袖在列

中央社 奧斯陸31日綜合外電報導
俄羅斯反對派領袖納瓦尼(左)、前總統川普(右)都獲得今年諾貝爾和平獎提名。美聯社、路透
俄羅斯反對派領袖納瓦尼(左)、前總統川普(右)都獲得今年諾貝爾和平獎提名。美聯社、路透

俄羅斯反對派領袖納瓦尼、世界衛生組織及瑞典環保少女童貝里都獲得今年諾貝爾和平獎提名，他們都是由挪威國會議員提名。2014年以來和平獎得主幾乎全都來自挪威議員提名。

據路透社報導，美國前總統川普和白俄羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）也在提名名單中。

從世界各地國會議員到諾貝爾得獎者等成千上萬的人，都有資格提名候選人。提名將在今天結束，獲提名不意味就會獲得諾貝爾委員會認可。

奧斯陸和平研究中心（PRIO）主席烏達爾（Henrik Urdal）表示，自2014年以來，諾貝爾和平獎得主都出自挪威國會議員提名人選，僅2019年除外。

根據路透社對挪威國會議員的調查，被提名者包括環保少女童貝里（Greta Thunberg）、俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）、世界衛生組織（WHO）及其新冠疫苗全球取得機制（COVAX）。這項機制要確保貧窮國家公平獲得疫苗。

童貝里因身為「對抗氣候危機最重要代言人」之一獲得提名，她和他人共同創立的「週五為未來而戰」運動（Fridays for Future）也獲得提名。

納瓦尼除獲得俄羅斯學者提名，也「因為俄羅斯和平民主化所做的努力」而獲挪威前部長埃爾維斯圖恩（Ola Elvestuen）提名。

對抗疫情是目前全球關切核心，因此除了世衛組織，全球疫苗與預防注射聯盟（GAVI）也獲得提名。

資訊自由是反覆出現的主題，被提名者包括總部設在美國的保護記者委員會（Committee to Protect Journalists）、前「查理週刊」（Charlie Hebdo）記者拉祖伊（Zineb el-Rhazoui、香港自由新聞（Hong Kong Free Press）網站、總部設在美國的國際事實查核聯盟（International Fact-Checking Network, IFCN）和總部設在巴黎的無國界記者組織（Reporters without Borders, RSF）。

2021年諾貝爾和平獎得主將在10月揭曉。

提名 諾貝爾 俄羅斯

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