英國BNO護照新制上路 數百萬港人獲入籍管道

英國提供數百萬香港居民取得國籍管道的英國海外國民（British National Overseas，BNO）護照新制31日上路。中央社檔案照

英國 提供數百萬香港 居民取得國籍管道的英國海外國民（British National Overseas，BNO）護照新制今天上路，展現香港前殖民國對於想逃離中國 打壓異議人士環境的港人敞開大門。

英國去年宣布BNO護照新制，符合資格的香港民眾及被扶養人可申請簽證赴英國居住和工作長達5年，待滿5年後可申請定居身分，再過12個月可申請成為英國公民。這項新制今天開始接受申請。

法新社報導，申請這類簽證的網站於今天下午5時上線。以往BNO護照持有人權利有限，赴英停留最多限6 個月，且不可工作或定居。

英國政府28日表示，新措施是因應中國去年6月底強行實施香港特別行政區維護國家安全法，此法不僅摧殘香港民主運動，也破壞了當初移交主權時的協議，即香港享有50年自由。

英國首相強生（Boris Johnson）當天還發表聲明說：「這樣一來，我們替英國與香港人民的深厚歷史羈絆和友誼增了光，也捍衛了自由和自治。」

中國政府對於英國的BNO護照新制採取憤怒回應，29日宣布將不再承認這類護照作為旅行證件和身分證明。不過，這樣的行動大致只具象徵意義，因為香港人往往持原有護照和身分證出境。

但北京也表示，準備採取「進一步措施」反制。這引發外界擔憂，中國當局可能會試圖阻止港人離境前往英國。

符合新BNO護照簽證申請資格的港人數量龐大，約占香港總人口750萬的70%。目前不清楚究竟有多少港人將提出申請，尤其是新冠疫情正縮限國際航班，並造成全球多數地區經濟陷入困境，包括英國。

英國政府預估，未來一年最多可能有15萬4000港人抵達英國，未來5年內則可能接收多達32萬2000港人，帶來的「淨利益」最高可達29億英鎊（約40億美元）。

原本從事行銷工作的香港人史黛拉（Stella）告訴法新社，她計畫立即與丈夫和3歲兒子搬到英國。她說：「去年的國安法是促使我們行動的最後一記刺激，因為裡面的條文基本上將言論自由認定為非法行為。」