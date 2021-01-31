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英國BNO護照新制上路 數百萬港人獲入籍管道

比新冠更毒！致死率達75％ 立百病毒恐成下場疫情

英國BNO護照新制上路 數百萬港人獲入籍管道

中央社 香港31日綜合外電報導
英國提供數百萬香港居民取得國籍管道的英國海外國民（British National Overseas，BNO）護照新制31日上路。中央社檔案照
英國提供數百萬香港居民取得國籍管道的英國海外國民（British National Overseas，BNO）護照新制31日上路。中央社檔案照

英國提供數百萬香港居民取得國籍管道的英國海外國民（British National Overseas，BNO）護照新制今天上路，展現香港前殖民國對於想逃離中國打壓異議人士環境的港人敞開大門。

英國去年宣布BNO護照新制，符合資格的香港民眾及被扶養人可申請簽證赴英國居住和工作長達5年，待滿5年後可申請定居身分，再過12個月可申請成為英國公民。這項新制今天開始接受申請。

法新社報導，申請這類簽證的網站於今天下午5時上線。以往BNO護照持有人權利有限，赴英停留最多限6 個月，且不可工作或定居。

英國政府28日表示，新措施是因應中國去年6月底強行實施香港特別行政區維護國家安全法，此法不僅摧殘香港民主運動，也破壞了當初移交主權時的協議，即香港享有50年自由。

英國首相強生（Boris Johnson）當天還發表聲明說：「這樣一來，我們替英國與香港人民的深厚歷史羈絆和友誼增了光，也捍衛了自由和自治。」

中國政府對於英國的BNO護照新制採取憤怒回應，29日宣布將不再承認這類護照作為旅行證件和身分證明。不過，這樣的行動大致只具象徵意義，因為香港人往往持原有護照和身分證出境。

但北京也表示，準備採取「進一步措施」反制。這引發外界擔憂，中國當局可能會試圖阻止港人離境前往英國。

符合新BNO護照簽證申請資格的港人數量龐大，約占香港總人口750萬的70%。目前不清楚究竟有多少港人將提出申請，尤其是新冠疫情正縮限國際航班，並造成全球多數地區經濟陷入困境，包括英國。

英國政府預估，未來一年最多可能有15萬4000港人抵達英國，未來5年內則可能接收多達32萬2000港人，帶來的「淨利益」最高可達29億英鎊（約40億美元）。

原本從事行銷工作的香港人史黛拉（Stella）告訴法新社，她計畫立即與丈夫和3歲兒子搬到英國。她說：「去年的國安法是促使我們行動的最後一記刺激，因為裡面的條文基本上將言論自由認定為非法行為。」

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